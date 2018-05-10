【クラロワリーグ アジア】これまでの激戦を振り返ろう！
日本や韓国、その他アジア諸国および地域（中国を除く）が所属する「クラロワリーグ アジア」。
プロチーム同士による激戦が2週にわたって繰り広げられ、5/11から3日間、Week3として日韓戦が行われます。
今回は、これまでの試合をまだ見ていない方のために、日本戦を振り返ります！
Week1の日本戦
初戦となるWeek1では、GameWithが試合を有利に運び、2連勝を果たしました。
第1セット、shun選手のインフェルノドラゴンが人知れずタワーに忍び寄り、タワーを落とすシーンは必見です。
Week2の日本戦
続くWeek2。今度はPONOS Sportsが2連勝し、GameWithと肩を並べました！
第3セット、攻撃を重視したみかん坊や選手のハイレベルな攻めは、全プレイヤーのお手本となるようなプレイでした。
現在の結果
Week1
Week2
PONOS SportsとGameWithが2勝1敗で並び、FAV gamingとDetonatioN Gamingが1勝2敗の結果となっています。
さらに詳しい「クラロワリーグ アジア」全体の順位は、特設サイトよりご確認ください！
「クラロワリーグ アジア」日韓戦を見届けよう！
Week3として、5/11より3日間行われる日韓戦。
韓国のプロチームには、無敗の「KING-ZONE DRAGONX」がいたり、非常に激しい試合が予想されます。
5/11は19時、5/12は12時、5/13は19時より日韓戦がスタートしますので、どうぞお見逃しなく！
「クラロワリーグ アジア」のYouTubeチャンネルもぜひチェックしてみてくださいね。
日本チャンネル
https://www.youtube.com/channe...
韓国チャンネル
https://www.youtube.com/channe...
それでは、アリーナでお会いしましょう！