日本や韓国、その他アジア諸国および地域（中国を除く）が所属する「クラロワリーグ アジア」。



プロチーム同士による激戦が2週にわたって繰り広げられ、5/11から3日間、Week3として日韓戦が行われます。



今回は、これまでの試合をまだ見ていない方のために、日本戦を振り返ります！





Week1の日本戦