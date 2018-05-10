Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2018年5月10日
Blog – Clash Royale

【クラロワリーグ アジア】これまでの激戦を振り返ろう！

日本や韓国、その他アジア諸国および地域（中国を除く）が所属する「クラロワリーグ アジア」。

プロチーム同士による激戦が2週にわたって繰り広げられ、5/11から3日間、Week3として日韓戦が行われます。

今回は、これまでの試合をまだ見ていない方のために、日本戦を振り返ります！

Week1の日本戦

Video

初戦となるWeek1では、GameWithが試合を有利に運び、2連勝を果たしました。

第1セット、shun選手のインフェルノドラゴンが人知れずタワーに忍び寄り、タワーを落とすシーンは必見です。

Week2の日本戦

Video

続くWeek2。今度はPONOS Sportsが2連勝し、GameWithと肩を並べました！

第3セット、攻撃を重視したみかん坊や選手のハイレベルな攻めは、全プレイヤーのお手本となるようなプレイでした。

現在の結果

Week1

Week2


PONOS SportsとGameWithが2勝1敗で並び、FAV gamingとDetonatioN Gamingが1勝2敗の結果となっています。

さらに詳しい「クラロワリーグ アジア」全体の順位は、特設サイトよりご確認ください！

「クラロワリーグ アジア」日韓戦を見届けよう！


Week3として、5/11より3日間行われる日韓戦。

韓国のプロチームには、無敗の「KING-ZONE DRAGONX」がいたり、非常に激しい試合が予想されます。

5/11は19時、5/12は12時、5/13は19時より日韓戦がスタートしますので、どうぞお見逃しなく！

「クラロワリーグ アジア」のYouTubeチャンネルもぜひチェックしてみてくださいね。


日本チャンネル
https://www.youtube.com/channe...

韓国チャンネル
https://www.youtube.com/channe...


それでは、アリーナでお会いしましょう！