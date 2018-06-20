

「セミプレイオフ」では、日本のPONOS Sports（ワイルドカード枠）と東南アジアのahq eSports clubが戦い、「プレイオフ」では、セミプレイオフの勝利チームと韓国のKING-ZONE DragonXが戦い、そして「ファイナル」では、プレイオフの勝利チームと日本のGameWithが戦って優勝チームを決定します。



果たして日本チームは勝利することができるのか！？クラロワリーグ アジアのYouTubeチャンネルを登録して生放送を見届けましょう！





それでは、アリーナでお会いしましょう！