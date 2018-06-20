2018年6月20日
Blog – Clash Royale
【クラロワリーグ アジア】ファイナルまでの流れ！日本チームの運命やいかに！？
4/27に開幕し、8週間にわたって開催されてきた「クラロワリーグ」。
日本は現在、日本・韓国・東南アジアでのNo.1を決める「クラロワリーグ アジア」に参加しています。
先日行われた「ワイルドカード トーナメント」では、日本のPONOS Sportsがみごと優勝し、「セミプレイオフ」へと駒を進めました。
今後の流れとしては、1stシーズンの優勝チームを決定するため、「セミプレイオフ」「プレイオフ」「ファイナル」を実施。リーグ戦績が各地域1位の3チームと、「ワイルドカード トーナメント」で優勝したチームを加えた、計4チームで行います。リーグでの戦績が上位のチームが有利になるステップラダー形式です。
【スケジュール】
■セミプレイオフ 6月30日（土）19:00〜
■プレイオフ 7月7日（土）19:00〜
■ファイナル 7月15日（日）17:00〜
※すべて日本時間表記
【参加チーム】
「セミプレイオフ」では、日本のPONOS Sports（ワイルドカード枠）と東南アジアのahq eSports clubが戦い、「プレイオフ」では、セミプレイオフの勝利チームと韓国のKING-ZONE DragonXが戦い、そして「ファイナル」では、プレイオフの勝利チームと日本のGameWithが戦って優勝チームを決定します。
果たして日本チームは勝利することができるのか！？クラロワリーグ アジアのYouTubeチャンネルを登録して生放送を見届けましょう！
それでは、アリーナでお会いしましょう！