世界一決定戦ライブストリーミングセッション！

クラロワリーグ世界一決定戦が、いよいよ今週末開幕します！この頂上決戦をさらに盛り上げるために、トーナメントをみんなで観戦できるライブストリーミングセッションを世界各地で開催いたします。お近くにお住まいの方はぜひ参加して、イベントを存分に楽しみましょう！