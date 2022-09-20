クラロワリーグ世界一決定戦 観戦イベント！
世界一決定戦ライブストリーミングセッション！
クラロワリーグ世界一決定戦が、いよいよ今週末開幕します！この頂上決戦をさらに盛り上げるために、トーナメントをみんなで観戦できるライブストリーミングセッションを世界各地で開催いたします。お近くにお住まいの方はぜひ参加して、イベントを存分に楽しみましょう！
インドネシア - ジャカルタ：INSTAGRAM
会場：MALACCA TOAST KEDOYA
住所：Jl.Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec.Kb.Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -
日程：9月23日、24日、25日
時間：14:00～01:00
ストリーミング開始：14:00
参加登録は
から
フィリピン - マニラ：INSTAGRAM
会場：Flight 88
住所：22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -
日程：9月23日、24日、25日
時間：15:00～02:00
ストリーミング開始：15:00
参加登録は
から
シンガポール：INSTAGRAM
会場：Pop Mart Flagshipstore
住所：Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -
日程：9月23日、24日、25日
時間：16:00～20:00（23日・24日）、16:00～18:00（25日）
ストリーミング開始：15:00
参加登録不要
台湾 - 台北：INSTAGRAM
会場：Borges Place
住所：No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan -
日程：9月24日、25日
時間：15:00～02:00
ストリーミング開始：15:00
参加登録は
から
日本 - 東京
会場：秋葉原 e-sports SQUARE
東京都千代田区外神田3-2-12 Box’R AKIBAビル2F -
日程：9月24日、25日
時間：15:00～06:00
ストリーミング開始：16:00
参加登録は
から
ドイツ - ベルリン
会場：LvL Gaming
住所：Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -
日程：9月23日、24日、25日
時間：09:00～02:00
ストリーミング開始：09:00
参加登録不要
イギリス - ロンドン：INSTAGRAM
会場：Melt Down
住所：342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -
日程：9月23日、24日、25日
時間：08:00～02:00
ストリーミング開始：08:00
参加登録不要
スペイン - マドリード：INSTAGRAM
会場：Elite Gaming Center
住所：Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -
日程：9月23日、24日、25日
時間：09:00～22:00
ストリーミング開始：09:00
参加登録不要
フランス - パリ：INSTAGRAM
会場：Melt Down
住所：33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -
日程：9月23日、24日、25日
時間：09:00～02:00
ストリーミング開始：09:00
参加登録不要
イタリア - ローマ：INSTAGRAM
会場：White Rabbit
住所：Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -
日程：9月23日、24日、25日
時間：09:00～02:00
ストリーミング開始：09:00
参加登録不要
出場者の皆さんの健闘を祈るとともに、観戦者の皆さんは世界最高峰のバトルを心ゆくまでお楽しみください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！