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2022年9月20日
Blog – Clash Royale

クラロワリーグ世界一決定戦 観戦イベント！

世界一決定戦ライブストリーミングセッション！

クラロワリーグ世界一決定戦が、いよいよ今週末開幕します！この頂上決戦をさらに盛り上げるために、トーナメントをみんなで観戦できるライブストリーミングセッションを世界各地で開催いたします。お近くにお住まいの方はぜひ参加して、イベントを存分に楽しみましょう！

インドネシア - ジャカルタ：INSTAGRAM

  • 会場：MALACCA TOAST KEDOYA

  • 住所：Jl.Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec.Kb.Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：14:00～01:00

  • ストリーミング開始：14:00

  • 参加登録は

    こちら

    から

フィリピン - マニラ：INSTAGRAM

  • 会場：Flight 88

  • 住所：22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：15:00～02:00

  • ストリーミング開始：15:00

  • 参加登録は

    こちら

    から

シンガポール：INSTAGRAM

  • 会場：Pop Mart Flagshipstore

  • 住所：Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：16:00～20:00（23日・24日）、16:00～18:00（25日）

  • ストリーミング開始：15:00

  • 参加登録不要

台湾 - 台北：INSTAGRAM

  • 会場：Borges Place

  • 住所：No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan -

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  • 日程：9月24日、25日

  • 時間：15:00～02:00

  • ストリーミング開始：15:00

  • 参加登録は

    こちら

    から

日本 - 東京

  • 会場：秋葉原 e-sports SQUARE

  • 東京都千代田区外神田3-2-12 Box’R AKIBAビル2F -

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  • 日程：9月24日、25日

  • 時間：15:00～06:00

  • ストリーミング開始：16:00

  • 参加登録は

    こちら

    から

ドイツ - ベルリン

  • 会場：LvL Gaming

  • 住所：Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：09:00～02:00

  • ストリーミング開始：09:00

  • 参加登録不要

イギリス - ロンドン：INSTAGRAM

  • 会場：Melt Down

  • 住所：342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：08:00～02:00

  • ストリーミング開始：08:00

  • 参加登録不要

スペイン - マドリード：INSTAGRAM

  • 会場：Elite Gaming Center

  • 住所：Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：09:00～22:00

  • ストリーミング開始：09:00

  • 参加登録不要

フランス - パリ：INSTAGRAM

  • 会場：Melt Down

  • 住所：33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：09:00～02:00

  • ストリーミング開始：09:00

  • 参加登録不要

イタリア - ローマ：INSTAGRAM

  • 会場：White Rabbit

  • 住所：Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie -

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  • 日程：9月23日、24日、25日

  • 時間：09:00～02:00

  • ストリーミング開始：09:00

  • 参加登録不要

出場者の皆さんの健闘を祈るとともに、観戦者の皆さんは世界最高峰のバトルを心ゆくまでお楽しみください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！