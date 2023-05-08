2023年5月8日
Blog – Clash Royale
クラウン＆宝箱
イベントタブの変更
6月のアップデート以降、クラウンや宝箱をイベントから獲得できるようになります。
イベントのバトルでは、クラウンに加えて勝利時には宝箱も獲得可能です。
イベントタブには、メインとなる3つのゲームモードが表示されています。
イベントの報酬からクラウンと宝箱が削除された理由
当初の目標は、ゲームプレイの根幹となるトロフィー目標や伝説の道から、カジュアルなイベントを切り離すことでしたが、この方向性は明らかに間違っていました。今後は こちら
からクラウンと宝箱を、そして こちら からシーズンチケットを手に入れましょう！
一方で、カジュアルなモードが嫌いなのにもかかわらず、効率よく報酬を稼げるというだけの理由でイベント一辺倒になっては困ります。
シーズンチケットとクラウンの獲得方法を分けることで、シーズンショップの意義をより明確にしたいと考えました。
イベントの報酬にクラウンと宝箱を再び追加した理由
イベントの報酬からクラウンと宝箱が削除されたことでゲームが進めにくくなった、というご意見が多数あがっておりました。
また、新しいクラロワパスではコンプリートにこれまで以上のクラウンが要求されるため、理にかなった変更ではありませんでした。
将来のプラン
将来のプラン
アニメーションに関してはまだ完璧でないため、今後システムを修正する予定です。
さらに大きな変更（宝箱の待ち時間がない世界線も…！？）も検討中ですが、まだほとんど白紙の状態です。お待ちいただいている間、ぜひ上記の場所でクラウンや宝箱をたくさんゲットしてくださいね！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム
P.S
協力バトルモードを削除するつもりはありません！