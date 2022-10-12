こんにちは。

誠に残念ながら、弊社では対応しかねる技術的な諸事情により、クラッシュ・ロワイヤルの次回のアップデートをもちまして、iOS 11およびAndroid 5.0に満たないOSバージョンへのサービス提供を、やむなく終了させていただくことになりました。



バージョンが11未満のiOSまたは5.0未満のAndroidをご利用の方は、それ以降のOSバージョンにアップデートしていただかない限り、クラッシュ・ロワイヤルのプレイができなくなります。

引き続きプレイをご希望の場合は、iOS 11以降またはAndroid 5.0以降に至急アップデートしていただきますよう、お願い申し上げます。



iOSのアップデート方法につきましては、Appleサポートのウェブサイトをご覧ください。



Androidバージョンのアップデート方法につきましては、Googleサポートのウェブサイトをご覧ください。



アカウントをSupercell IDに接続する、またはセーブデータを新しいデバイスに移行する方法に関しては、よくあるご質問からを詳細をご確認ください。

