2022年10月12日
Blog – Clash Royale
サポート終了：バージョン11未満のiOSおよびバージョン5.0未満のAndroid
こんにちは。
誠に残念ながら、弊社では対応しかねる技術的な諸事情により、クラッシュ・ロワイヤルの次回のアップデートをもちまして、iOS 11およびAndroid 5.0に満たないOSバージョンへのサービス提供を、やむなく終了させていただくことになりました。
バージョンが11未満のiOSまたは5.0未満のAndroidをご利用の方は、それ以降のOSバージョンにアップデートしていただかない限り、クラッシュ・ロワイヤルのプレイができなくなります。
引き続きプレイをご希望の場合は、iOS 11以降またはAndroid 5.0以降に至急アップデートしていただきますよう、お願い申し上げます。
iOSのアップデート方法につきましては、Appleサポートのウェブサイトをご覧ください。
Androidバージョンのアップデート方法につきましては、Googleサポートのウェブサイトをご覧ください。
アカウントをSupercell IDに接続する、またはセーブデータを新しいデバイスに移行する方法に関しては、よくあるご質問からを詳細をご確認ください。
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム