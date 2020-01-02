今後はアカウント共有を行ってアカウントを「強化」していると判断されたあらゆるプレイヤーが、アカウントの利用停止などの処分を受けることになります。無期限のアカウント利用停止に科せられる場合もあります。





他プレイヤーにログイン情報を共有し、代行で試合を行うのも禁止です。

代行試合が発覚した場合、代行を受けたアカウントと、代行サービスを提供したプレイヤーのアカウントの両方がアカウント利用停止の対象となる可能性がございます。





Supercellでは、プレイヤー間で譲渡されたアカウントの安全性を保証できません。 そのようなアカウントはご利用を停止させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

