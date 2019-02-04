【2/10締切】笑いの春！おもしろ動画コンテスト開催！
クラロワをプレイしていると、思わず「何これ！？」と声が出てしまいそうな、可笑しな場面に出くわすことがあると思います。今回は、そんなクラロワのおもしろ動画を募集します！
特典
クラロワ公式による審査で「優秀賞」に選ばれた方には、エメラルドの桶(1200エメラルド)を贈呈します！
応募方法
クラロワ公式Twitterをフォローして、以下のどちらかに当てはまる動画を、ハッシュタグ「#クラロワおもしろ動画」を添えて、Twitterに投稿してください。
1. 4名のYouTuberのクラロワ動画をキャプチャ録画！
ドズル・きおきお・みかん坊や・RAD(敬称略)のクラロワ動画の中から、おもしろいシーンをキャプチャ録画して投稿。ぜひ、元動画のリンクも添えて、どの動画を録画したか教えてください！(元動画のリンクは必須ではありません)
2. 自分のリプレイをキャプチャ録画！
自分のバトルのリプレイの中から、おもしろいシーンをキャプチャ録画して投稿してください。リプレイは、古いものでもOKです！
応募締切
2/11(月)23:59
4名のYouTuberをご紹介します！
今回、キャプチャ録画して応募可能である4名のYouTuberをご紹介します。
ドズル
昨年の「クラロワリーグ」にて実況解説として出演した経験もあるドズルさん。面白い企画の動画だけでなく、初心者向けから上級者向けまで、わかりやすい攻略動画も配信しています。
そんなドズルさんが、トロフィー7200超のプレイヤー、れいやさんのオリジナルデッキによるバトルを解説する動画はこちら。ちなみに、ドズルさんご自身も、昨年天界に到達しています！
きおきお
日本で開催された「クラロワリーグ 世界一決定戦2018」において、試合開始前に大観衆を前にパフォーマンスを行ったきおきおさん。おもしろくてユニークな動画を数多く出していて、スパーキーを愛用しています。視聴者の間では「ゴブリン」として知られているとか...。
「クラロワでじゃんけんをする」という、なんともユニークな企画に挑戦している動画はこちら！どうぞお楽しみください。
みかん坊や
みかん坊やさんは、クラロワYouTuberとしての活動に加え、昨年はPONOS Sports所属の選手として「クラロワリーグ」に出場しました。監督としてチームを世界大会出場まで導き、自身を象徴するユニット「エアバルーン」で劇的な勝利を見せました。
そんなみかん坊やさんが先月、トロフィー7000に到達した際のバトル解説動画を見れば、みかん坊やさんの戦術を知ることができるでしょう。
RAD
ウェルプレイドに所属するRADさんは、「クラロワ 日本一決定戦」で3度の優勝経験のある実力者。昨年の「クラロワリーグ」ではFAV gaming所属選手として出場し、チームメイトの焼き鳥さんと共にベスト2v2ペアに選ばれるなどの活躍を見せました。
様々なデッキの使い方を紹介しているRADさん。こちらの動画では、「初めて使った人でも勝てる」というデッキを紹介しています。
注意事項
クラロワ公式キャンペーンとして「4名のYouTuberの動画をクリップしてTwitterに投稿すること」を許可することは、キャンペーン期間内に限ります
運営判断で、不適切な言動・内容、誹謗中傷と受け取ることのできる投稿は、参加対象外と見なします
受賞連絡はTwitterのDMにて行いますので、
をフォローの上ご応募ください