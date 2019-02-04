クラロワをプレイしていると、思わず「何これ！？」と声が出てしまいそうな、可笑しな場面に出くわすことがあると思います。今回は、そんなクラロワのおもしろ動画を募集します！



特典

クラロワ公式による審査で「優秀賞」に選ばれた方には、エメラルドの桶(1200エメラルド)を贈呈します！



応募方法

クラロワ公式Twitterをフォローして、以下のどちらかに当てはまる動画を、ハッシュタグ「#クラロワおもしろ動画」を添えて、Twitterに投稿してください。