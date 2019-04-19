もうじきやってくる、「平成」の終わり、そして新元号「令和」の始まりーー

この歴史的なタイミングに、Supercell協力の下、YouTuberのドズルさん、きおきおさん主催の「クラロワ ブロスタ 平成令和最強決定戦」を開催します！

平成最強を決める決勝戦は平成31年4月30日（火）開催、令和最強を決める決勝戦は令和元年5月3日（金）開催。



平成の最後と令和の最初に「最強」の座を勝ち取るのは...あなたかもしれません！



『クラロワ・ブロスタ』同時開催

当大会では、『クラロワ』と『ブロスタ』の大会が一挙に開催されます。



『クラロワ』は個人戦、『ブロスタ』は3人で1チームのチーム戦となっています。



両方の大会に参加することも可能ですので、「どちらも腕に自身がある」という方は是非挑戦してみてください！



※それぞれエントリー方法が異なりますのでご注意ください。エントリー方法は次項に記載しています。



「クラロワ ブロスタ 平成令和決定戦」概要

【大会の流れ】



「平成最強決定戦」と「令和最強決定戦」は別日程で行われます。

