Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2019年4月19日
Blog – Clash Royale

「クラロワ ブロスタ 平成令和最強決定戦」開催決定

もうじきやってくる、「平成」の終わり、そして新元号「令和」の始まりーー
この歴史的なタイミングに、Supercell協力の下、YouTuberのドズルさん、きおきおさん主催の「クラロワ ブロスタ 平成令和最強決定戦」を開催します！

平成最強を決める決勝戦は平成31年4月30日（火）開催、令和最強を決める決勝戦は令和元年5月3日（金）開催。

平成の最後と令和の最初に「最強」の座を勝ち取るのは...あなたかもしれません！

『クラロワ・ブロスタ』同時開催

当大会では、『クラロワ』と『ブロスタ』の大会が一挙に開催されます。

『クラロワ』は個人戦、『ブロスタ』は3人で1チームのチーム戦となっています。

両方の大会に参加することも可能ですので、「どちらも腕に自身がある」という方は是非挑戦してみてください！

※それぞれエントリー方法が異なりますのでご注意ください。エントリー方法は次項に記載しています。

「クラロワ ブロスタ 平成令和決定戦」概要

【大会の流れ】

「平成最強決定戦」と「令和最強決定戦」は別日程で行われます。

平成最強決定戦

4月20日（土） 12:00 エントリー受付開始（クラロワ・ブロスタ共通）
4月25日（木） 23:59 エントリー締切（クラロワ・ブロスタ共通）

4月29日（月） 予選大会

  • 12:00 ブロスタ予選 Aブロック開始

  • 16:00 ブロスタ予選 Bブロック開始

  • 20:00 クラロワ予選 開始

4月30日（火） 決勝大会 ※生配信が行われます

  • 18:10 クラロワ決勝大会 開始

  • 19:30 ブロスタ決勝大会 開始

令和最強決定戦

4月20日（土） 12:00 エントリー受付開始（クラロワ・ブロスタ共通）
4月27日（土） 23:59 エントリー締切（クラロワ・ブロスタ共通）

5月1日（水） 予選大会

  • 12:00 クラロワ予選 開始

  • 16:00 ブロスタ予選 Aブロック開始

  • 19:00 ブロスタ予選 Bブロック開始

5月3日（金） 決勝大会 ※生配信が行われます

  • 18:10 クラロワ決勝大会 開始

  • 19:30 ブロスタ決勝大会 開始

【エントリー方法】

クラロワ（平成最強決定戦・令和最強決定戦 共通）

  • エントリー期間内に、下記エントリーフォームからプレイヤー名やプレイヤーIDを送信してください

エントリーフォームはこちら：平成最強決定戦令和最強決定戦

  • 予選大会当日にゲーム内の受信箱にて、参加用の大会名・大会パスワードなどをお知らせします

ブロスタ（平成最強決定戦・令和最強決定戦 共通）

  • エントリー期間内に、下記「Lobi Tournament」ページにてチームの代表者が3名分のプレイヤー名などの情報を送信してください（「Lobi Tournament」のアカウントが必要になります。Twitterアカウントをお持ちの方は、Twitterアカウントで新規登録が可能です）

エントリーページ：平成Aブロック平成Bブロック令和Aブロック令和Bブロック
※A·Bどちらかのみエントリー可

  • 予選大会当日、指定されたチェックイン時間にチェックインしてください

試合の模様を生放送！YouTuber4名が出演

平成最強決定戦、令和最強決定戦の決勝大会では試合の模様が生放送されます。

放送にはドズル、きおきお、ぼんじゅうる、kooの4名が出演して放送を盛り上げてくれます！

【配信スケジュール】

4月30日（火） 18:00〜 平成最強決定戦 決勝大会

出演：ドズル、ぼんじゅうる

放送チャンネル：ドズルチャンネル

5月3日（金） 18:00〜 令和最強決定戦 決勝大会

出演：きおきお、koo

放送チャンネル：きおきおチャンネル

...ということで、今回は「クラロワ ブロスタ 平成令和最強決定戦」をご紹介しました！

各大会、エントリー日やエントリー方法が異なるので、お間違えのないように注意してくださいね。

それでは、平成最後の、そして令和最初のアリーナでお会いしましょう！