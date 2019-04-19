「クラロワ ブロスタ 平成令和最強決定戦」開催決定
もうじきやってくる、「平成」の終わり、そして新元号「令和」の始まりーー
この歴史的なタイミングに、Supercell協力の下、YouTuberのドズルさん、きおきおさん主催の「クラロワ ブロスタ 平成令和最強決定戦」を開催します！
平成最強を決める決勝戦は平成31年4月30日（火）開催、令和最強を決める決勝戦は令和元年5月3日（金）開催。
平成の最後と令和の最初に「最強」の座を勝ち取るのは...あなたかもしれません！
『クラロワ・ブロスタ』同時開催
当大会では、『クラロワ』と『ブロスタ』の大会が一挙に開催されます。
『クラロワ』は個人戦、『ブロスタ』は3人で1チームのチーム戦となっています。
両方の大会に参加することも可能ですので、「どちらも腕に自身がある」という方は是非挑戦してみてください！
※それぞれエントリー方法が異なりますのでご注意ください。エントリー方法は次項に記載しています。
「クラロワ ブロスタ 平成令和決定戦」概要
【大会の流れ】
「平成最強決定戦」と「令和最強決定戦」は別日程で行われます。
平成最強決定戦
4月20日（土） 12:00 エントリー受付開始（クラロワ・ブロスタ共通）
4月25日（木） 23:59 エントリー締切（クラロワ・ブロスタ共通）
4月29日（月） 予選大会
12:00 ブロスタ予選 Aブロック開始
16:00 ブロスタ予選 Bブロック開始
20:00 クラロワ予選 開始
4月30日（火） 決勝大会 ※生配信が行われます
18:10 クラロワ決勝大会 開始
19:30 ブロスタ決勝大会 開始
令和最強決定戦
4月20日（土） 12:00 エントリー受付開始（クラロワ・ブロスタ共通）
4月27日（土） 23:59 エントリー締切（クラロワ・ブロスタ共通）
5月1日（水） 予選大会
12:00 クラロワ予選 開始
16:00 ブロスタ予選 Aブロック開始
19:00 ブロスタ予選 Bブロック開始
5月3日（金） 決勝大会 ※生配信が行われます
18:10 クラロワ決勝大会 開始
19:30 ブロスタ決勝大会 開始
【エントリー方法】
クラロワ（平成最強決定戦・令和最強決定戦 共通）
ブロスタ（平成最強決定戦・令和最強決定戦 共通）
エントリー期間内に、下記「Lobi Tournament」ページにてチームの代表者が3名分のプレイヤー名などの情報を送信してください（「Lobi Tournament」のアカウントが必要になります。Twitterアカウントをお持ちの方は、Twitterアカウントで新規登録が可能です）
エントリーページ：平成Aブロック／平成Bブロック／令和Aブロック／令和Bブロック
※A·Bどちらかのみエントリー可
予選大会当日、指定されたチェックイン時間にチェックインしてください
試合の模様を生放送！YouTuber4名が出演
平成最強決定戦、令和最強決定戦の決勝大会では試合の模様が生放送されます。
放送にはドズル、きおきお、ぼんじゅうる、kooの4名が出演して放送を盛り上げてくれます！
【配信スケジュール】
4月30日（火） 18:00〜 平成最強決定戦 決勝大会
出演：ドズル、ぼんじゅうる
放送チャンネル：ドズルチャンネル
5月3日（金） 18:00〜 令和最強決定戦 決勝大会
出演：きおきお、koo
放送チャンネル：きおきおチャンネル
...ということで、今回は「クラロワ ブロスタ 平成令和最強決定戦」をご紹介しました！
各大会、エントリー日やエントリー方法が異なるので、お間違えのないように注意してくださいね。
それでは、平成最後の、そして令和最初のアリーナでお会いしましょう！