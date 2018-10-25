自分ならではの、クラロワリーグの楽しみ方を披露しよう！



先日Twitterで実施した「私のクラロワリーグの楽しみ方グランプリ」、たくさんのナイスなご応募を頂きありがとうございました。

この度、クラロワ公式の独断と偏見で4名の方のアイディアを優秀賞として選ばせて頂きました！

そこで、本日10月25日15:00から24時間限定で最優秀賞決定投票を実施します！

投票した方の中から抽選で5名様に500エメラルドをプレゼントします。

投票はクラロワ公式Twitterからどうぞ！

優秀賞に選ばれたアイディアは？

「友達と鍋やお菓子を囲んで観戦！ 」 サカズキさんの投稿

「コーラとポテチをお供に観戦！」 ヤハッさんの投稿

「配信のコメント欄で応援！」 のびたんさんの投稿

「好プレーのたびに『ホグライダー！』と叫ぶ！」 kousukeさんの投稿

以上4名の方には1000エメラルドをプレゼント致します。

果たして、どのアイディアが最優秀賞に選ばれるでしょうか？

「私のクラロワリーグの楽しみ方グランプリ」、引き続きお楽しみください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラロワ公式Twitter

「クラロワリーグ アジア」シーズン2 公式チャンネル