2018年10月25日
Blog – Clash Royale
【投票開始！】私のクラロワリーグの楽しみ方グランプリ、優秀作品に選ばれたのは？
自分ならではの、クラロワリーグの楽しみ方を披露しよう！
先日Twitterで実施した「私のクラロワリーグの楽しみ方グランプリ」、たくさんのナイスなご応募を頂きありがとうございました。
この度、クラロワ公式の独断と偏見で4名の方のアイディアを優秀賞として選ばせて頂きました！
そこで、本日10月25日15:00から24時間限定で最優秀賞決定投票を実施します！
投票した方の中から抽選で5名様に500エメラルドをプレゼントします。
投票はクラロワ公式Twitterからどうぞ！
優秀賞に選ばれたアイディアは？
「友達と鍋やお菓子を囲んで観戦！ 」
サカズキさんの投稿
「コーラとポテチをお供に観戦！」
ヤハッさんの投稿
「配信のコメント欄で応援！」
のびたんさんの投稿
「好プレーのたびに『ホグライダー！』と叫ぶ！」
kousukeさんの投稿
以上4名の方には1000エメラルドをプレゼント致します。
果たして、どのアイディアが最優秀賞に選ばれるでしょうか？
「私のクラロワリーグの楽しみ方グランプリ」、引き続きお楽しみください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！