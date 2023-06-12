Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2023年6月12日
Blog – Clash Royale

エリートレベル（レベル15）への到達方法

レベル1から14までと異なり、エリートレベルへのアップグレードにはゴールドやカードが必要ありません。

では、何が必要なのでしょうか？その答えは…

エリートワイルドカード

レベル14への到達後に重複したカードを獲得すると、エリートワイルドカードに変換されます。

レベル14から15へのアップグレードには50,000エリートワイルドカードが必要になります。ゴールドは不要です！

「50,000エリートワイルドカード」は多すぎる…

そうお考えの皆さま、まったくおっしゃる通りです！「エリート」という名の通り、エリートレベルは誰もが簡単にアンロックできるものではありません。そのため、レベル15以降のコンテンツはひとまず実装していません（「限界突破」機能はレベル15に到達していなくてもご利用いただけます）。

エリートレベルへのアップグレードは、資源を自ら獲得して行うものではなく、どちらかというと時間と忍耐を要する受動的なプロセスです。

確かに「50,000枚」というのは途方もない数字に見えるかもしれませんが、着実にレベルアップを重ねてレベル14のカードを増やしていけば、皆さんが思うよりも早く集まるはずです。

エリートレベルへのアップグレード方法が他と異なる理由

今年2月にレベル15を発表した際は、レベル14の追加を発表した時と同様に、ゴールドとカードによるアップグレードを予定していました。

その一方で、最大レベル到達に必要なゴールドの量が膨大になってしまうため、プレイヤーの皆さまからレベル追加に対する不満の声も多数いただきました。

そこで、一から考え直した結果、より受動的なプロセスを採用することに決定しました。従来と比べたら時間はかかりますが、運任せなガチャ的な要素や果てしないゴールド集めからは解放されます。

急がば回れ

エリートレベルへのアップグレードには、マスター機能と同じように、受動的なプロセスが採用されました。

もちろん魔法アイテムを使ってエリートレベルにアップグレードすることもできますが、レベル14へのアップグレードに対して利用したほうが効率的です。

ゴールドをたくさんお持ちの方へレベル14に達しているカードをショップで購入すると、エリートワイルドカードに変換されます。

カードの換算レート

レベル14のカード（重複カード）

  • ノーマルカード = エリートワイルドカード2枚

  • レアカード = エリートワイルドカード10枚

  • スーパーレアカード = エリートワイルドカード50枚

  • ウルトラレアカード = エリートワイルドカー200枚

  • チャンピオンカード = エリートワイルドカード500枚

魔法アイテム

  • ノーマルワイルドカード = エリートワイルドカード2枚

  • レアワイルドカード = エリートワイルドカード10枚

  • スーパーレアワイルドカード = エリートワイルドカード50枚

  • ウルトラレアワイルドカード = エリートワイルドカード200枚

  • チャンピオンワイルドカード = エリートワイルドカード500枚

  • 強化の指南書（全レア度共通） = エリートワイルドカード5,000枚

エリートワイルドカードの所有数の上限は、400,000枚です。

エリートワイルドカードの換算レートおよび獲得方法は、上記にてご確認ください。

6月19日に最新アップデートを配信

「限界突破」機能とエリートレベルは、次回アップデートで実装予定です。現在のゲームではご利用いただけないため、ご注意ください！