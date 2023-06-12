そうお考えの皆さま、まったくおっしゃる通りです！「エリート」という名の通り、エリートレベルは誰もが簡単にアンロックできるものではありません。そのため、レベル15以降のコンテンツはひとまず実装していません（「限界突破」機能はレベル15に到達していなくてもご利用いただけます）。

エリートレベルへのアップグレードは、資源を自ら獲得して行うものではなく、どちらかというと時間と忍耐を要する受動的なプロセスです。



確かに「50,000枚」というのは途方もない数字に見えるかもしれませんが、着実にレベルアップを重ねてレベル14のカードを増やしていけば、皆さんが思うよりも早く集まるはずです。

