エリートレベル（レベル15）への到達方法
レベル1から14までと異なり、エリートレベルへのアップグレードにはゴールドやカードが必要ありません。
では、何が必要なのでしょうか？その答えは…
エリートワイルドカード
レベル14への到達後に重複したカードを獲得すると、エリートワイルドカードに変換されます。
レベル14から15へのアップグレードには50,000エリートワイルドカードが必要になります。ゴールドは不要です！
「50,000エリートワイルドカード」は多すぎる…
そうお考えの皆さま、まったくおっしゃる通りです！「エリート」という名の通り、エリートレベルは誰もが簡単にアンロックできるものではありません。そのため、レベル15以降のコンテンツはひとまず実装していません（「限界突破」機能はレベル15に到達していなくてもご利用いただけます）。
エリートレベルへのアップグレードは、資源を自ら獲得して行うものではなく、どちらかというと時間と忍耐を要する受動的なプロセスです。
確かに「50,000枚」というのは途方もない数字に見えるかもしれませんが、着実にレベルアップを重ねてレベル14のカードを増やしていけば、皆さんが思うよりも早く集まるはずです。
エリートレベルへのアップグレード方法が他と異なる理由
今年2月にレベル15を発表した際は、レベル14の追加を発表した時と同様に、ゴールドとカードによるアップグレードを予定していました。
その一方で、最大レベル到達に必要なゴールドの量が膨大になってしまうため、プレイヤーの皆さまからレベル追加に対する不満の声も多数いただきました。
そこで、一から考え直した結果、より受動的なプロセスを採用することに決定しました。従来と比べたら時間はかかりますが、運任せなガチャ的な要素や果てしないゴールド集めからは解放されます。
急がば回れ
エリートレベルへのアップグレードには、マスター機能と同じように、受動的なプロセスが採用されました。
もちろん魔法アイテムを使ってエリートレベルにアップグレードすることもできますが、レベル14へのアップグレードに対して利用したほうが効率的です。
ゴールドをたくさんお持ちの方へレベル14に達しているカードをショップで購入すると、エリートワイルドカードに変換されます。
カードの換算レート
レベル14のカード（重複カード）
ノーマルカード = エリートワイルドカード2枚
レアカード = エリートワイルドカード10枚
スーパーレアカード = エリートワイルドカード50枚
ウルトラレアカード = エリートワイルドカー200枚
チャンピオンカード = エリートワイルドカード500枚
魔法アイテム
ノーマルワイルドカード = エリートワイルドカード2枚
レアワイルドカード = エリートワイルドカード10枚
スーパーレアワイルドカード = エリートワイルドカード50枚
ウルトラレアワイルドカード = エリートワイルドカード200枚
チャンピオンワイルドカード = エリートワイルドカード500枚
強化の指南書（全レア度共通） = エリートワイルドカード5,000枚
エリートワイルドカードの所有数の上限は、400,000枚です。
エリートワイルドカードの換算レートおよび獲得方法は、上記にてご確認ください。
6月19日に最新アップデートを配信
「限界突破」機能とエリートレベルは、次回アップデートで実装予定です。現在のゲームではご利用いただけないため、ご注意ください！