2022年9月22日
Blog – Clash Royale
CRL22世界一決定戦の観戦方法
皆さま、こんにちは！
皆さまに、クラロワリーグ世界一決定戦のチケットをお届けします！
本イベントは「クラッシュフェスのハブ」で開催され、参加して観戦や勝者予想などを行うと豪華報酬がもらえます。
リンクはこちら：event.clashroyale.com
観戦してイベントをプレイするほど、多くの報酬が手に入ります。クラッシュ・ロワイヤルとクラッシュ・オブ・クランのどちらの配信でもOKです！
何をもらえるのですか？こちらをご覧ください：
イベントの開催日時は次のとおりです：
重要：
参加して報酬を受け取るには、以下の操作が必要です。
1) Supercell IDで登録します「詳しくはこちら」
2) ライブ配信を観てイベントに参加すると、必要なポイントが貯まっていきます。
さっそくSupercell IDアカウントを接続して、参加する準備をしておきましょう！
注意：
受け取った報酬がゲーム内に到着するまで、最大で1時間ほどかかる場合があります。
観戦イベントを盛り上げよう！
世界一決定戦をみんなで観戦できるよう、世界各地で観戦イベントを開催します。
お近くにお住まいの方はぜひ参加して、みんなでイベントを楽しみましょう！
観戦イベントの開催地は、こちらでご確認ください！
世界一決定戦出場者の皆さんのご武運を祈ります！
そして、観戦者の皆さんは試合を存分にお楽しみください！
それでは、アリーナでお会いしましょう！