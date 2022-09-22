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2022年9月22日
Blog – Clash Royale

CRL22世界一決定戦の観戦方法

皆さま、こんにちは！

皆さまに、クラロワリーグ世界一決定戦のチケットをお届けします！

本イベントは「クラッシュフェスのハブ」で開催され、参加して観戦や勝者予想などを行うと豪華報酬がもらえます。

リンクはこちら：event.clashroyale.com

観戦してイベントをプレイするほど、多くの報酬が手に入ります。クラッシュ・ロワイヤルとクラッシュ・オブ・クランのどちらの配信でもOKです！

何をもらえるのですか？こちらをご覧ください：

イベントの開催日時は次のとおりです：

重要：

参加して報酬を受け取るには、以下の操作が必要です。

1) Supercell IDで登録します「詳しくはこちら

2) ライブ配信を観てイベントに参加すると、必要なポイントが貯まっていきます。

さっそくSupercell IDアカウントを接続して、参加する準備をしておきましょう！

注意：

受け取った報酬がゲーム内に到着するまで、最大で1時間ほどかかる場合があります。

観戦イベントを盛り上げよう！

世界一決定戦をみんなで観戦できるよう、世界各地で観戦イベントを開催します。

お近くにお住まいの方はぜひ参加して、みんなでイベントを楽しみましょう！

観戦イベントの開催地は、こちらでご確認ください！

世界一決定戦出場者の皆さんのご武運を祈ります！

そして、観戦者の皆さんは試合を存分にお楽しみください！

それでは、アリーナでお会いしましょう！