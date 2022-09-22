重要：

参加して報酬を受け取るには、以下の操作が必要です。

1) Supercell IDで登録します「詳しくはこちら」

2) ライブ配信を観てイベントに参加すると、必要なポイントが貯まっていきます。

さっそくSupercell IDアカウントを接続して、参加する準備をしておきましょう！