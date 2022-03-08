陣取りロワイヤル！
過去最大級のコミュニティイベントに参加して、クラッシュ・ロワイヤルのリリース6周年を皆でお祝いしましょう！陣取りロワイヤルの開幕です！
3月12日から24日まで、コンテンツクリエイターが率いるいくつかのチームからお気に入りを選ぶことで、誰でもこのイベントに参加できます！
3つのゲーム内チャレンジを毎日プレイして、ポイントや達成項目、報酬をアンロックし、クラッシュゲームボードを拡張していきましょう。
毎日更新されるグローバルランキングでは、チームの戦況を最終結果が出るまで追いかけることができます。
ゲーム内チャレンジ
ロイヤル大会
開始：3月12日午後6時（日本時間）
終了：3月17日午後6時（日本時間）
エントリー無料／リトライ無し
5回負けると敗退するチャレンジで、できるだけ多く勝利を収めてください。上位を目指して勝ち進み、報酬を獲得しましょう！
協力バトルチャレンジ
開始：3月17日午後6時（日本時間）
終了：3月21日午後6時（日本時間）
9勝でクリア／3回負けると敗退
エントリー無料／エメラルド50個でリトライ可（クラロワパス所有者は無料）
フレンドや世界中のプレイヤーとチームを組んで、一緒に戦いましょう！特別な追加ルールは何もない、シンプルかつクラシックな協力バトルです。
Legendarayの無限エリクサーチャレンジ
開始：3月21日午後6時（日本時間）
終了：3月25日午後6時（日本時間）
9勝でクリア／3回負けると敗退
エントリー無料／エメラルド50個でリトライ可（クラロワパス所有者は無料）
最も人気かつハチャメチャなゲームモードがスペシャルチャレンジに再登場します！凄まじいペースに置いて行かれないよう、食らいついていきましょう！
キャプテンのご紹介！
Artube Clash - マスケット銃士チーム
Ouahleouff - バーバリアンチーム
Beniju - ホグライダーチーム
SirTag - ゴブリンチーム
ClashArt - ミニP.E.K.K.Aチーム
JoJonas - ラムライダーチーム
Grax - ベビードラゴンチーム
けんつめし - スケルトンチーム
Orange juice - アーチャーチーム
YosoyRick - ネクロマンサーチーム
JUNE - ナイトチーム
Clash With Ash - ウィザードチーム
参加者への報酬
チャレンジをプレイすると、所属チームにポイントが加算されるほか、次のような特別な達成項目や報酬もアンロックすることができます。
ロイヤル大会での１回目の勝利で、癒やしの相棒の限定スタンプ
魔法のコイン（キャプテンからコミュニティに付与）
次回のアップデート情報を先行公開！
ビッグサプライズ
勝利を収めたチームには、クラッシュ・ロワイヤルのコミュニティで永遠に語り継がれる栄光と名声に加え、特別なマル秘の報酬も用意されています！
一緒にお祝いしましょう！
詳細情報については陣取りロワイヤルのウェブサイトをご確認のうえ、ご自身のクラッシュ・ロワイヤルのアカウントが登録されたSupercell IDを使って参加登録を行いましょう！登録が完了すると、イベントでの進捗が自動的に更新されるようになります。
＼プロフィール写真で応援しようキャンペーン！😎／
日本のクリエイター、けんつめしさんのスケルトンチームに参加されるプレイヤーは、iconDecotterでツイッターのアイコンをデコレーションして、さらに一致団結しましょう！
キャンペーンに参加してくださった方の中から、抽選で40名様にiTunesギフトカード1,000円分をプレゼント！
一世一代の大イベントを、どうぞお楽しみください！それでは、アリーナでお会いしましょう！