【クラロワリーグ 世界一決定戦2018】夢の舞台が日本・幕張メッセに決定！
2018年12月1日(土)、「クラロワリーグ」に参加するプロチームの頂点を決める『クラロワリーグ 世界一決定戦2018』が日本で行われます！
5つのプロリーグの王者に加え、開催国枠として日本チームも出場
「クラロワリーグ」は、日本の4チームが参加している「クラロワリーグ アジア」をはじめ、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中国で計5つのプロリーグを開催し、全世界で計44のプロチームが参加するクラロワの公式eスポーツリーグです。
「世界一決定戦」には、これら5つのプロリーグで優勝したチームに加え、開催国枠として日本の中で最も順位が高かった1チームの、計6チームが出場します*。
2,500万人を超えるクラロワプレイヤーが挑戦した「クラロワリーグ20勝チャレンジ」を経て、113か国・約7,000人の中から選ばれたプロ選手たち。今回、世界トップチームの選手たちが日本に集結し、世界一の座をかけ、熱い戦いを繰り広げるのです！
試合の模様は「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて生配信されます。
*アジアからは、現在開催中の「クラロワリーグ アジア」シーズン2の優勝チームが進出。また優勝・準優勝がともに日本チームだった場合は、日本から2チームが参加
2500万人のトップに立つ6チームの激闘を観戦しよう
「世界一決定戦」は、幕張メッセ 国際展示場 ホール6にて開催！観戦チケットは本日10月3日(水)よりプレイガイドにて購入することができます。
来場者特典として、人気キャラクター「プリンセス」のフィギュアをプレゼント！
果たして日本代表の座はどのチームが掴むのか、そして世界王者に輝くチームはどのチームとなるのか。昨年、“個人戦”として行われた『クラロワ 世界一決定戦』から1年。クラロワのeスポーツリーグに新たな歴史を生み出す戦いが、この冬、日本で行われます。
選手とともに、熱狂を感じましょう！
チケット情報：
発売日：2018年10月3日(水) 午前10時
金額(1枚)：1,450円 (税込、手数料別途)
販売方法：各社プレイガイド
その他：イベント会場へのご来場は13歳以上の方のみ可能
・チケットぴあ
http://w.pia.jp/t/clashroyale/
電話予約：0570-02-9999 / Pコード：640-711
・ローソンチケット
http://l-tike.com/search/?lcd=32764
電話予約：0570-084-003 / Lコード：32764
・イープラス
ファミリーマート店頭 Famiポートで直接購入できます
『クラロワリーグ 世界一決定戦2018』開催概要
【名称】
クラロワリーグ 世界一決定戦2018
(英語：Clash Royale League World Finals 2018)
【参加チーム】
計6チーム
各地域(アジア、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中国)の「クラロワリーグ」優勝 5チーム
開催国枠1チーム*
*アジアからは、現在開催中の「クラロワリーグ アジア」シーズン2の優勝チームが進出。優勝・準優勝がともに日本チームだった場合は、日本から2チームが参加
【日時】
2018年12月1日(土)
開始：午前11時
終了：午後5時 (予定)
【開場時間】
午前10時