2018年12月1日(土)、「クラロワリーグ」に参加するプロチームの頂点を決める『クラロワリーグ 世界一決定戦2018』が日本で行われます！

5つのプロリーグの王者に加え、開催国枠として日本チームも出場

「クラロワリーグ」は、日本の4チームが参加している「クラロワリーグ アジア」をはじめ、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中国で計5つのプロリーグを開催し、全世界で計44のプロチームが参加するクラロワの公式eスポーツリーグです。

「世界一決定戦」には、これら5つのプロリーグで優勝したチームに加え、開催国枠として日本の中で最も順位が高かった1チームの、計6チームが出場します*。

2,500万人を超えるクラロワプレイヤーが挑戦した「クラロワリーグ20勝チャレンジ」を経て、113か国・約7,000人の中から選ばれたプロ選手たち。今回、世界トップチームの選手たちが日本に集結し、世界一の座をかけ、熱い戦いを繰り広げるのです！

試合の模様は「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて生配信されます。

*アジアからは、現在開催中の「クラロワリーグ アジア」シーズン2の優勝チームが進出。また優勝・準優勝がともに日本チームだった場合は、日本から2チームが参加

2500万人のトップに立つ6チームの激闘を観戦しよう