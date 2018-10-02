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2018年10月2日
Blog – Clash Royale

【クラロワリーグ 世界一決定戦2018】夢の舞台が日本・幕張メッセに決定！

2018年12月1日(土)、「クラロワリーグ」に参加するプロチームの頂点を決める『クラロワリーグ 世界一決定戦2018』が日本で行われます！

5つのプロリーグの王者に加え、開催国枠として日本チームも出場

「クラロワリーグ」は、日本の4チームが参加している「クラロワリーグ アジア」をはじめ、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中国で計5つのプロリーグを開催し、全世界で計44のプロチームが参加するクラロワの公式eスポーツリーグです。

「世界一決定戦」には、これら5つのプロリーグで優勝したチームに加え、開催国枠として日本の中で最も順位が高かった1チームの、計6チームが出場します*。

2,500万人を超えるクラロワプレイヤーが挑戦した「クラロワリーグ20勝チャレンジ」を経て、113か国・約7,000人の中から選ばれたプロ選手たち。今回、世界トップチームの選手たちが日本に集結し、世界一の座をかけ、熱い戦いを繰り広げるのです！

試合の模様は「クラロワリーグ アジア」公式チャンネルにて生配信されます。

*アジアからは、現在開催中の「クラロワリーグ アジア」シーズン2の優勝チームが進出。また優勝・準優勝がともに日本チームだった場合は、日本から2チームが参加

2500万人のトップに立つ6チームの激闘を観戦しよう

Video

「世界一決定戦」は、幕張メッセ 国際展示場 ホール6にて開催！観戦チケットは本日10月3日(水)よりプレイガイドにて購入することができます。

来場者特典として、人気キャラクター「プリンセス」のフィギュアをプレゼント！

果たして日本代表の座はどのチームが掴むのか、そして世界王者に輝くチームはどのチームとなるのか。昨年、“個人戦”として行われた『クラロワ 世界一決定戦』から1年。クラロワのeスポーツリーグに新たな歴史を生み出す戦いが、この冬、日本で行われます。
選手とともに、熱狂を感じましょう！

チケット情報：

  • 発売日：2018年10月3日(水) 午前10時

  • 金額(1枚)：1,450円 (税込、手数料別途)

  • 販売方法：各社プレイガイド

  • その他：イベント会場へのご来場は13歳以上の方のみ可能

・チケットぴあ

http://w.pia.jp/t/clashroyale/

電話予約：0570-02-9999 / Pコード：640-711

・ローソンチケット

http://l-tike.com/search/?lcd=32764

電話予約：0570-084-003 / Lコード：32764

・イープラス

http://eplus.jp/supercell/

ファミリーマート店頭 Famiポートで直接購入できます

『クラロワリーグ 世界一決定戦2018』開催概要

【名称】

クラロワリーグ 世界一決定戦2018

(英語：Clash Royale League World Finals 2018)

【参加チーム】

計6チーム

  • 各地域(アジア、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中国)の「クラロワリーグ」優勝 5チーム

  • 開催国枠1チーム*

*アジアからは、現在開催中の「クラロワリーグ アジア」シーズン2の優勝チームが進出。優勝・準優勝がともに日本チームだった場合は、日本から2チームが参加

【日時】

2018年12月1日(土)

開始：午前11時

終了：午後5時 (予定)

【開場時間】

午前10時

『クラロワリーグ 世界一決定戦2018』オフィシャルサイト

「クラロワリーグ アジア」公式チャンネル