無事に2019年を迎え、現在私たちがどんなことに取り組んでいるのかご紹介します。

より良いスタートを切るために、このようなご報告を毎週行うことになりました。

（このアイデアを下さったu/azor4lionさん、ありがとうございます！）

今週は、開発チームが休暇を終えて戻ってきました。

まずは、重要なことを第一に！ということで...1年の計画を話し合いました。

話し合った内容

なにか 全く新しいもの をお届けする（クラロワの新しい遊び方？）

クラン対戦 2.0

すでにある素敵な要素を見直し、既存の機能を最大限改善する

トレードチケットのUI

不具合修正のための任意アップデート

最初の3つはどれも規模の大きな取り組みになるため、今のところ確定はしていません。

（クラン対戦2.0がどのようなものなのか見当はついていませんが、取り組みたいことは山ほどあります！）

また、2019年最初のアップデートは1月末～2月初頭を予定しています。

ご参考までに…

クラロワのための新しいアイデアを考え出す工程において、私たちの取り組みはかなり流動的です。話し合いを続け、常にアイデアを発展させ、そして「これがクラロワにとって最善だ」と100%の確信を持てた時にだけアップデートが決まります。今回ご紹介したアイデアが結果としてゲームに実装されなかったとすれば、それは私たちがより良いことを思い付いたということです。どうぞお楽しみにお待ちください！

Redditでは皆さんのご意見を受け付けています！（英語のみ）

クラロワ公式Reddit

それでは、よい週末を！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム