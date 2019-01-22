【Reddit】現在の私たちの取り組みについてご紹介します！(1/18)
皆さん、こんにちは！
今回も、こちら雪が降っているヘルシンキより、現在の私たちの取り組みについてご紹介していきたいと思います。
次のアップデートの仕上げ - 1月末にお届けするべく、着々と進めています！
新しいトレードのUIが間もなく仕上がります
コミュニティ関連
TVロワイヤルの最新エピソードを撮影しました - 今回のアップデートでは新しいフォーマットを試しています。1回のアップデートですべてを行うのではなく、2月を通してどんな新しいものが登場するか、話し合っています。
私たちは、YouTuberの方々をサポートする最善の方法を模索するため、彼らに先行情報を提供しています。そして、ゲーム内からYouTuberコンテンツを皆さんにお届けする新しい方法を考えています。
Nic0leとHaVoC Gamingが開発用の環境へのアクセスを手に入れました - まだ見たことがない方は、お二人のチャンネルを是非ご覧ください！(英語)
クラロワ開発チームのDrewとTimが、下記のユーザーネームでRedditを始めました。(英語)
これらは私たちの公式アカウントです。 u/ClashRoyale は今後、お知らせ等だけをお届けしていく予定です。
DrewとTimはDiscordも始めました！同じ仲間同士でお喋りができる素晴らしい場所です。まだ参加していない方は、ぜひ！
先週、Redditにて「現在の私たちの取り組みについて」を投稿したところ、大変好評を頂きました！私(Drew)はその後、Redditに寄せられた意見に対して私たちが十分に返答していない、という不満のご意見も目にしました。
とても素晴らしいことに、多くの質問は他のユーザーの方が答えてくださっていて、私たちから更にコメントをする必要があまりない状態だったと思います。全てに返答しないからといって、私たちがそれらを読んでいないというわけではありません。ご留意下さい(私たちはスレッド全部に、何日間も潜伏していました)。
ですので、是非お気軽にご意見をお聞かせ下さい！Redditで皆さんのご意見をお待ちしております！(英語のみ)
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム