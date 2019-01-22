先週、Redditにて「現在の私たちの取り組みについて」を投稿したところ、大変好評を頂きました！私(Drew)はその後、Redditに寄せられた意見に対して私たちが十分に返答していない、という不満のご意見も目にしました。

とても素晴らしいことに、多くの質問は他のユーザーの方が答えてくださっていて、私たちから更にコメントをする必要があまりない状態だったと思います。全てに返答しないからといって、私たちがそれらを読んでいないというわけではありません。ご留意下さい(私たちはスレッド全部に、何日間も潜伏していました)。

ですので、是非お気軽にご意見をお聞かせ下さい！Redditで皆さんのご意見をお待ちしております！(英語のみ)

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム