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2019年2月2日
Blog – Clash Royale

【Reddit】現在の私たちの取り組みについてご紹介します！(2/1)

皆さん、こんにちは！

早いもので、今年ももう2月を迎えました。2019年、君のスピードはすごい。

今週は...

  • 1月のアップデート

    をリリースしました！

  • 今年の

    クラロワリーグの予告

    が解禁になりました…

  • 次回のアップデートについて、作業を進める前に内容を固めている最中です。チームでは多くの議論が行われています。

    • 現在挙がっているアイデア：ゲームプレイの進行に関する変更・改善・見直し、新しいシーズン、ランキング形式の協力バトル

これらのアイデアは全て現時点のものです！どれも確定はしていませんので、ここでの「先読み」はご遠慮ください...。

  • 次の月曜日に始まる旧正月イベントに向けて準備を進めています。登場する新モードは

    こちら

    ！🐽

※日本時間では日付がずれる場合がございます。

  • Tim、Drew、Sethの一行が

    「Red Bull M.E.O. by ESL」

    ワールドファイナルのために本日、ドルトムント入りしました。キャスターから選手まで、多くの実力者が一堂に会します。この土曜日と日曜日に行われる

    試合の配信をお見逃しなく

    ！選手に質問がある方は、

    こちら

    からどうぞ！（英語のみ）

  • バランス調整（2/4に実施予定）の内容を明日発表します！お楽しみに！

※日本時間では日付がずれる場合がございます。

今週は以上です！

今回のアップデートはいかがでしたか？もっと改善できたと思う点はありますか？2月で楽しみなことはありますか？Redditで皆さんのご意見をお待ちしております！（英語のみ）

クラロワ公式Reddit

それでは、よい週末を！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム