皆さん、こんにちは！

早いもので、今年ももう2月を迎えました。2019年、君のスピードはすごい。

今週は...

1月のアップデート をリリースしました！



今年の クラロワリーグの予告 が解禁になりました…



次回のアップデートについて、作業を進める前に内容を固めている最中です。チームでは多くの議論が行われています。

現在挙がっているアイデア：ゲームプレイの進行に関する変更・改善・見直し、新しいシーズン、ランキング形式の協力バトル





これらのアイデアは全て現時点のものです！どれも確定はしていませんので、ここでの「先読み」はご遠慮ください...。

※日本時間では日付がずれる場合がございます。



※日本時間では日付がずれる場合がございます。

今週は以上です！

今回のアップデートはいかがでしたか？もっと改善できたと思う点はありますか？2月で楽しみなことはありますか？Redditで皆さんのご意見をお待ちしております！（英語のみ）

クラロワ公式Reddit

それでは、よい週末を！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム

