2019年2月2日
Blog – Clash Royale
【Reddit】現在の私たちの取り組みについてご紹介します！(2/1)
皆さん、こんにちは！
早いもので、今年ももう2月を迎えました。2019年、君のスピードはすごい。
今週は...
をリリースしました！
今年の
が解禁になりました…
次回のアップデートについて、作業を進める前に内容を固めている最中です。チームでは多くの議論が行われています。
現在挙がっているアイデア：ゲームプレイの進行に関する変更・改善・見直し、新しいシーズン、ランキング形式の協力バトル
これらのアイデアは全て現時点のものです！どれも確定はしていませんので、ここでの「先読み」はご遠慮ください...。
次の月曜日に始まる旧正月イベントに向けて準備を進めています。登場する新モードは
！🐽
※日本時間では日付がずれる場合がございます。
Tim、Drew、Sethの一行が
ワールドファイナルのために本日、ドルトムント入りしました。キャスターから選手まで、多くの実力者が一堂に会します。この土曜日と日曜日に行われる
！選手に質問がある方は、
からどうぞ！（英語のみ）
バランス調整（2/4に実施予定）の内容を明日発表します！お楽しみに！
※日本時間では日付がずれる場合がございます。
今週は以上です！
今回のアップデートはいかがでしたか？もっと改善できたと思う点はありますか？2月で楽しみなことはありますか？Redditで皆さんのご意見をお待ちしております！（英語のみ）
それでは、よい週末を！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム