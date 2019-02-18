クラロワリーグを心待ちにしてくださっている皆さま、誠にありがとうございます！

私たちは、今後のクラロワリーグの準備に全力で取り組んでいます。この数週間は詳細を詰める最終作業に取りかかっています。



2018年は、競技の観点から見ると、クラロワにとって素晴らしい1年でした。2500万人を超えるプレイヤーが「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦し、世界の名だたるeスポーツチームがクラロワリーグで競い合い、世界一決定戦では初となるクラロワリーグ王者の座にNova Esportsが就きました。



それだけでなく、私たちはこれまでにたくさんのことを学ぶことができました。皆さまから頂いたアドバイス、ご提案、サポートの全てに感謝しております。皆さまからの声がなければ、クラロワリーグは現在のような形にはなっていなかったでしょう。プロ選手の皆さま、ファンの皆さま、視聴者の皆さま、そしてクラロワをプレイする全ての方に感謝を申し上げます！



今回、「CRL West 2019」について少しだけご紹介します！



CRL West：北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカのリーグが1つの地域として合併します。中国リーグ、アジアリーグと一貫した構成にすることが狙いです。



競技スケジュールも他リーグと同じスケジュールを通年で採用します。



よって、CRL Westは春と秋の2シーズン制になります。



試合開催地：ロサンゼルス



私たちは現在、2018年のクラロワリーグに参加したチームと話し合っており、詳細を詰めています。チーム選定は経歴、専門性、選手の待遇、クラロワリーグへの関わり方などを多角的に考慮して行います。最も大事なことですが、私たちが求めているのは、クラロワリーグの長期的な成功に貢献したいというチームを選びたいということです。最高のeスポーツ団体と共にクラロワリーグを作り上げていきたいと思っています。



以上が今回のご紹介になります。CRL Westの現在について、少しでも知って頂けたなら幸いです。クラロワリーグ アジアについても、できるだけ早くお知らせをお伝えしますので、どうぞお楽しみに！

