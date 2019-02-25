今週、私たちが考えたこと/話し合った（そしていくつか取り掛かった）ことはこちらです！



シーズンの長さ、シーズンにはテーマがあるべきか、クラロワがどれだけのストーリーを抱えられるのか



新ゲームモード：Mega Deck🤪



協力バトルはトロフィー制になるべきか



クラロワにとっての「カジュアル」とはどんなものか？それは協力バトルになるのか？



私たちに新たなメンバーが仲間入りして、新カードや新ゲームモードのアイデアをたっぷりと出してくれています。



引き寄せ/釣り寄せの機構を持つユニット（『ブロスタ』の ジーン の必殺技をご想像下さい）



余談 - 実は2017年の終わり頃、私たちは引き寄せ/釣り寄せができるユニットを試して遊んでいました！このユニットはさらに、皆さんが見たことのあるあのトラップも使えていたんです...😉 結局、このユニットはハンターになり、釣り寄せ＋トラップの機構は無くされました。しかーし！私たちは再び、この釣り寄せ技について話し合っているのです！



Sethが 三銃士と迫撃砲のバランスについて 投稿しました（英語のみ）- ぜひご意見をお聞かせ下さい！



注意 - 上記の内容には、私たちが取り組んでいることやプレイテストをしていることも含まれますが、大体のことは「考えていること、話し合っていること」です。よって、これら全てが実現されるわけではありません...。とはいえ、私たちの取り組みを毎週、皆さんにもう少しずつ知ってもらえたらなと思っています！とにかく、今回ご紹介したこと全てを実現することはお約束できませんのでご了承ください😅

引き続き4月初旬のアップデート実施に向けて取り組んでいますが、その前に次のバランス調整を3/4に実施する予定です👌



※日本時間では日付がずれる場合がございます。



Redditで皆さんのご意見をお待ちしております！（英語のみ）



クラロワ公式Reddit

それでは、よい一週間をお過ごし下さい！アリーナでお会いしましょう！



クラッシュ・ロワイヤル開発チーム