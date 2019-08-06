いつもミラティブで「クラッシュ・ロワイヤル」の配信や視聴いただきありがとうございます✨

夏休みにクラロワをとことん楽しんでもらうために、配信するだけでギフトコードが抽選で50名様に当たる配信キャンペーンを実施いたします❗



さらに視聴ランキングのTOP10入賞者には特別な賞品もご用意しました👍



⏰実施期間⏰

2019年8月6日 (火) 〜 2019年8月13日 (火) 23:59



🎥配信者さん参加方法🎥

「配信開始時にアプリ設定を「クラロワ」にして、5分以上クラロワの配信をする」



たったこれだけで参加完了です🙆



⭐️賞品⭐️

5分以上クラロワ配信をした配信者さんの中から抽選で50名様にプレゼント



2,000円分のギフトコード



視聴された時間の上位10位以内にランクインされた配信者さんにプレゼント

