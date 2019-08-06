【8/6~8/13】クラロワ企画🌻配信キャンペーン🌟限定リボン＆オリジナルグッズゲットのチャンス🎁
いつもミラティブで「クラッシュ・ロワイヤル」の配信や視聴いただきありがとうございます✨
夏休みにクラロワをとことん楽しんでもらうために、配信するだけでギフトコードが抽選で50名様に当たる配信キャンペーンを実施いたします❗
さらに視聴ランキングのTOP10入賞者には特別な賞品もご用意しました👍
⏰実施期間⏰
2019年8月6日 (火) 〜 2019年8月13日 (火) 23:59
🎥配信者さん参加方法🎥
「配信開始時にアプリ設定を「クラロワ」にして、5分以上クラロワの配信をする」
たったこれだけで参加完了です🙆
⭐️賞品⭐️
5分以上クラロワ配信をした配信者さんの中から抽選で50名様にプレゼント
2,000円分のギフトコード
視聴された時間の上位10位以内にランクインされた配信者さんにプレゼント
クラロワ限定トップ配信者リボン
クラロワオリジナルグッズ（以下から1点お選びいただきます）
クラロワメモ帳セット
クラロワオリジナルTシャツ
（2種のうちいずれか）
※数に限りがあるため、ご希望の賞品にならない場合がございます。
ぜひこの機会にランキング入賞目指して、クラロワ配信をしてみましょう！
ギフトコードに関する注意事項
ギフトコードの当選結果は、後日Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の運営からのお知らせより届く応募フォーム、もしくはMirrativ（ミラティブ）アプリと連携中のTwitterアカウントへのDMをもってかえさせていただきます。
記載されている期日までにご返信ください。期日までに返答がない場合・その他運営が不適切と判断した場合、当選結果が無効となります。あらかじめご了承ください。
プレゼントの贈呈は、応募フォーム締切後から10日間ほどお時間をいただきます。
ランキングに関する注意事項
オリジナルグッズ送付に必要な情報（個人情報含む）のやりとりに関しては、ミラティブ公式ツイッター（
）より連絡いたします。DMを受け取れるようにしておいてください。
上記ツイッターからのご連絡が取れなかった場合は権利無効とさせて頂きますのであらかじめご了承ください。
ランキングの発表は、2019年8月16日（金）以降を予定しています。
ランキング集計対象の配信は、2019年8月6日（火） 〜 8月13日（火）23:59までに配信開始した配信です。
配信開始時に『クラロワ』をアプリ設定した配信が対象です。
視聴時間とは、アプリから視聴された時間の合計数です。webから視聴された時間は含みません。
ミラティブの週間ランキングとは異なりますのでご注意ください。
1ヶ月以内に同一端末にて利用規約違反等の確認できたアカウントや注意喚起を受けているアカウント、一部の企画配信、運営アカウントはランキングから除外します。
『クラロワ』以外の配信内容の場合は、除外させていただきます。
その他、運営が企画趣旨にそぐわないと判断した場合や不適切と判断した場合にはランキングから除外させていただきます。
視聴された時間の合計数は、当社ログからの集計です。
キャンペーンに関する免責事項
当企画は株式会社ミラティブが運営を行います。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。
当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます。
賞品付与対象者の方へのお知らせは、キャンペーン日程の終了以降、順次おこなう予定です。
賞品付与までは、お知らせから更に数日程度お時間をいただきます。本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
本キャンペーンはApple Inc. アップルジャパン合同会社によるものではありません。