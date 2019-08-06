【8月7日、9日、10日】クラロワプロ選手があなたの配信にやってくる！開催🌟
クラロワのプロ選手があなたの配信にやってくるかも知れない、という夢のある3日間がやってきます。
選手が配信にやってくると、その選手と対戦することができるそうです！クラロワの腕に自信がある人は是非勝利を目指して頑張ってみてくださいね。
⏰開催日程⏰
8月7日(水)GameWith day
8月9日(金)PONOS day
8月10日(土)FAVgaming day
全日程20時から開催です！
👑対戦方法👑
8月7日、9日、10日の20時〜プロ選手がミラティブにやってきます！
20時〜21時40分頃まで
クラロワをアプリ設定
してください
タイトルに
#プロと対戦
と入れてください
この条件を満たす配信にプロ選手が入って、対戦を行います。
プロ選手が入って来たら
クランに招待
してください
配信者さんがフレバト申請
してください
プロと戦える数少ないチャンスですので、この機会を逃さずぜひ配信してください👍
🎥参加選手🎥
各日程での参加選手は以下の通りです。当日の選手配信はミラティブ配信に突撃している様子をお届けします！
8月7日 GameWith
ZEROS監督
KK選手
ユイヒイロ選手
Yakitori選手
Blossom選手
Rolaporon選手
8月9日 PONOS
フチ監督
天GOD選手
ライキジョーンズ選手
RAD選手
KOTA選手
tightアナリスト
8月10日 FAV gaming
けんつめし選手
JACK選手
だに選手
nichromeアナリスト
ミラティブで配信するには
iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。
アプリのダウンロードはこちら
📱 iPhoneの方 ➡︎ https://app.adjust.com/rjokdu
📱 Androidの方 ➡︎ https://app.adjust.com/nh8snr
Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
その他注意事項
当企画の運営は『Mirrativ』運営が行ないます。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異義を申し立てないものとします。
当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
その他運営が不適切と判断した場合には当選が無効となります。