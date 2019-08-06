20時〜21時40分頃まで

クラロワをアプリ設定 してください

タイトルに #プロと対戦 と入れてください

この条件を満たす配信にプロ選手が入って、対戦を行います。



プロ選手が入って来たら



クランに招待 してください



配信者さんがフレバト申請 してください



プロと戦える数少ないチャンスですので、この機会を逃さずぜひ配信してください👍



🎥参加選手🎥

各日程での参加選手は以下の通りです。当日の選手配信はミラティブ配信に突撃している様子をお届けします！



8月7日 GameWith

ZEROS監督



KK選手



ユイヒイロ選手



Yakitori選手



Blossom選手

Rolaporon選手

8月9日 PONOS

フチ監督



天GOD選手



ライキジョーンズ選手



RAD選手



KOTA選手



tightアナリスト



8月10日 FAV gaming

けんつめし選手



JACK選手



だに選手



nichromeアナリスト



ミラティブで配信するには

iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。



アプリのダウンロードはこちら

📱 iPhoneの方 ➡︎ https://app.adjust.com/rjokdu

📱 Androidの方 ➡︎ https://app.adjust.com/nh8snr

Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。



その他注意事項