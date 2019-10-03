いつも『クラッシュ・ロワイヤル』をご利用いただきありがとうございます。

2019年10月1日に施行された消費税法の改定に伴い、以下のとおり、アプリ内の一部アイテム価格を変更しております。







■価格変更アイテム



①エメラルド



②クラロワパス







■変更詳細



①エメラルド



・ひとにぎりのエメラルド[80] 120円 → 120円（変更なし）



・エメラルドの袋[500] 600円 → 610円



・エメラルドの桶[1200] 1,200円 → 1,220円



・エメラルドの樽[2500] 2,400円 → 2,440円



・エメラルドの荷車[6500] 6,000円 → 6,100円



・エメラルドの山[14000] 11,800円 → 12,000円







②クラロワパス



600円 → 610円



その他、アリーナごとの特別アイテムなど都度決済が必要なアイテムも、新しい消費税率が反映されております。







■注意事項



利用端末や購入タイミングによりユーザーごとに反映タイミングが異なる場合がございます。



また、変更反映前後のタイミングにより、アプリ内表示価格と実際の購入確認画面での表示価格に差が生じる場合がございます。承認前に内容をよく確認のうえ、ご購入ください。



不具合やご不明な点がございましたら、アプリ内の「お問い合わせ」よりご連絡ください。







今後とも『クラッシュ・ロワイヤル』をよろしくお願いいたします。

