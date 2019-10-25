SupercellがeSportsの秋を熱くする！！ハッシュタグを投稿するとスペシャルグッズセットが当たる！3タイトル合同Twitterキャンペーン開催！
現在合計6週にわたり熾烈な争いが繰り広げられる「スターピラミッド」次回の「スターピラミッド」に参戦する8名のチャレンジャーは一体誰になるのでしょうか？
今週もスタープレイヤーのとチャレンジャーの熱きバトルが待っています🔥
勝ったら残留 or シードの入れ替え、負けたら敗退の負けられない戦い！
ぜひ毎週土日、クラロワeスポーツのYouTubeチャンネルで選手を応援してください！
さらに、『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』後半戦にチャレンジャーとして出場したい皆さんには、まだチャンスがあります。
オープン予選は既に始まっています！今すぐ参加を！トーナメント方式など詳細についてはこちらをご覧ください💁エントリーをお待ちしています。
大会に関する質問はこちらのQ&Aをご覧ください📝
各スケジュールはクラロワイベントカレンダーでも確認できます👀
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(クラッシュ・ロワイヤル)
クラロワリーグアジア FINAL
日程：2019年11月2日
開催地：韓国
ライブ配信URL：https://supr.cl/CRL_ASIA_JP
(ブロスタ)
ブロスタ 世界一決定戦
日程：2019年11月15日~16日
開催地：韓国
ライブ配信URL：https://supr.cl/2mKiSZr
■キャンペーン概要■
【キャンペーン名】
SupercellがeSportsの秋を熱くする！！ #Supercellの秋 ハッシュタグ投稿キャンペーン
【キャンペーン期間】
2019年10月24日(木)15:00～11月16日(土曜)23:59
【応募方法】
キャンペーン期間中にクラクラ公式アカウント( @ClashofClansJP )、クラロワ公式アカウント( @ClashRoyaleJP )、ブロスタ公式アカウント( @brawlstarsjp )、から投稿されたキャンペーン投稿を使って、ハッシュタグ( #Supercellの秋 )をツイート
キャンペーンツイートはこちら！
*鍵付きアカウント、及び投稿後に鍵付きアカウントにされた場合は当選の対象外とさせていただきます。
【当選人数】
30名様
【当選プレゼント】
Supercell スペシャルグッズセット
（当選連絡は12月上旬～下旬を予定）
【Supercell スペシャルグッズセット内容】
(クラッシュ・オブ・クラン)
ベビドラぬいぐるみ x 1個
第1天戰況
第1場：Over kazuto VS Shaden Smuki
首場挑戰在Over kazuto和Shaden Smuki之間展開，首局電胖內戰，Shaden Smuki帶上黑王巨大優勢輕鬆獲勝。第二局Over kazuto祭出絕活礦炸，但開局不利直落1500血，最終無力回天，Shaden Smuki搶下天王之位。
第2場：PANDORA VS TOTO
這場對決爆出冷門，上月天梯第二的PANDORA為自己過於固執付出代價。面對TOTO三局一套狗礦，PANDORA就是不上防空較強的牌組，雖然第2局扳回一城，但還是在決勝局被天狗雙龍直接帶走兩冠，TOTO勝出。
第3場：Sado VS why be serious
這場由why be serious挑戰Sado。首局Sado超騎精銳三衝，在最後兩波姥姥吃到墓園無限變豬翻盤。但why be serious第二局換思路不下墓園，無限毒藥磨塔血後獲勝。決勝局，why be serious還是超騎墓園，Sado則祭出絕活炮車墓園，最終Sado守住天王之位。
第4場：Panda VS Jasper❤Mikasa
第4場挑戰上週大放異彩的天才少年Panda拿出一套比賽並不常見的超騎羊體系，並且依靠沉底超騎組織起最強一波，連環羊騎搭配刺客，Jasper❤Mikasa雖努力防守但仍舊不敵，最被對手以2比0拿下，Panda穩坐天王寶座座。
第5場：GL jasmine VS Spring
由Spring迎戰GL jasmine上來就是一局四豬氣球野卡組奇襲得手。但第二局墓園內戰，GL jasmine開局不想虧費賣了機甲4下，最終導致後期搶血搶不過。決勝局，GL jasmine拿出王子桶，而Spring則是天狗礦工。GL jasmine選擇防守為主，而Spring則抓住心態直衝主塔，最終用龍寶寶由拿下三冠獲得勝利。
第6場：healheheart VS Xiake
第6場挑戰由Xiake迎戰healheheart 。首局，healheheart 冰墓和弓箭手想打內戰，但墓園之神Xiake技高一籌，一套皮卡茅房姥姥墓園完美壓制。第二局，懸崖邊的healheheart 狂暴電磁炮再放大招，但被Xiake電龍狗礦再次針對，Xiake一波帶走對手，直升第5天王之位！
第7場：Higher VS Taa
這場對決為Taa與Higher之爭，雖然Taa擁有天梯超8000盃戰力，但比賽的過程卻是一邊倒，被對手老道的經驗所克制，兩套牌組都無法拿下對手，先是飛桶被超騎皇豬血虐，接著是狗礦被炮車墓園壓制，Higher穩住勝利！
第8場：RAIKIJONES VS Cherax
首日壓軸由Cherax對戰RAIKIJONES。首局，Cherax超騎皇豬，但被RAIKIJONES沉底黑王後搭配皮卡瞬間融化，反路又衝出攻城槌和刺客，Cherax不敵敗下陣。接著Cherax第二局沒有換牌組，RAIKIJONES則是拿出採集器三槍並抓住對手要害，捍衛住第3天王的席次。
第2天戰況
首日挑戰賽大洗牌後，十大天王根據名次展開交鋒！
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Twitterのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡および賞品発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。
・投稿者は、Twitter社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。
・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・本キャンペーンは、Twitter Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにTwitter Japan株式会社は関係ありません。
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