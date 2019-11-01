天界を目指すきおきおさん応援！みんなで25万トロフィー獲得を目指せ！
天界を目指しトロ上げする宣言をしたきおきおさんの応援企画として
ミラティブでクラロワプレイヤーのみなさんのトロ上げ配信企画が行われます！！⚡️
期間中、クラロワ配信でみなさんが獲得した総トロフィー数が25万を突破したら、抽選で30名様にダンシングゴブリンフィギュアをプレゼント🎁
さらに、総トロフィー数に応じて、参加した全員が最大300コインをゲットのチャンス💰
ミラティブにクラロワのプレイヤータグを登録して、クラロワ配信中にトロフィーをたくさん獲得してください😘
(コインは、クラロワゲーム内通貨のゴールドではなく、ミラティブ内で使える通貨です。ご注意ください)
曾參加過上月月度決賽的Samuel Bassotto將面對來勢洶洶的RAD，在CRL戰隊時期過往記錄中，兩人由於分屬西方、東方賽區，所以沒有過多的交手記錄，但兩人都曾跟隨戰隊拿下過賽區冠軍，牌組上擅長的打法都不少，旗鼓相當的兩人會展開什麼樣的對決？
（1）クラロワのプロフィールから「タグをコピー」をタップ
如果對於月度決賽賽制還不太了解，可以看看以下簡單說明：
賽制說明
（3）ミラティブ配信中に獲得された総トロフィー数がミラティブアプリ内のキャンペーンページに反映されます✨
獲得トロフィー数は勝利時の積み重ねで集計するため、減った分は計算しません。
獲得トロフィー数がミラティブアプリ内のキャンペーンページに反映されている方が対象です。
端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。
お問い合わせは、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「お問い合わせ」からお願いいたします。
月度決賽採雙敗淘汰制，每場對決為三局兩勝制，以決鬥模式進行，使用的牌組不可重複。第1天的比賽包含8場對決；第2天的比賽包含至少6場對決，若敗者組第一取得勝利，則會進行加賽。
配信中に獲得された総トロフィー数に応じて最大300コインをプレゼント💰
15万トロフィー 100コイン
20万トロフィー ＋100コイン
25万トロフィー ＋100コイン
※ ダンシングゴブリンフィギュアは上記画像5種類よりいずれかランダム1体です。
※ フィギュアの抽選の当選結果は、後日Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の運営からのお知らせより届く応募フォームをもってかえさせていただきます。
※ 期日までに返答がない場合・その他運営が不適切と判断した場合、当選結果が無効となります。あらかじめご了承ください。
※ コインの配布は、キャンペーン終了から10日間ほどお時間をいただきます。
※ コインは、クラロワゲーム内通貨のゴールドではなく、ミラティブ内で使える通貨です。ご注意ください。
【Mirrativ（ミラティブ ）とは】
スマホゲーム配信者数、圧倒的No.1！スマホ1台でかんたんに画面配信ができるアプリです。
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究竟能在本月激戰對決中脫穎而出成為冠軍的選手會是誰？4月17日、18日22點鎖定中文賽事頻道就知道囉！
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