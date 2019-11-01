天界を目指しトロ上げする宣言をしたきおきおさんの応援企画として

ミラティブでクラロワプレイヤーのみなさんのトロ上げ配信企画が行われます！！⚡️





期間中、クラロワ配信でみなさんが獲得した総トロフィー数が25万を突破したら、抽選で30名様にダンシングゴブリンフィギュアをプレゼント🎁



さらに、総トロフィー数に応じて、参加した全員が最大300コインをゲットのチャンス💰



ミラティブにクラロワのプレイヤータグを登録して、クラロワ配信中にトロフィーをたくさん獲得してください😘



(コインは、クラロワゲーム内通貨のゴールドではなく、ミラティブ内で使える通貨です。ご注意ください)









