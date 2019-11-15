クラメンとミラティブ配信で勝ちまくれ！クラン対抗ランキング！
ミラティブにクラロワのプレイヤータグを登録して遊ぶイベント第3弾❗️
クラメンと一緒にミラティブで配信を楽しめるイベントが開催されます🎉
配信中の勝利数と、配信にコメントしたクラメンの人数に応じて、クランごとにポイントがつきます。
ランキングで上位に入った30クランで条件を満たしているクラメン全員にギフトコード610円分を必ずプレゼント🎁
クラメンと一緒にミラティブ配信でたくさん勝利してくださいね🤹♀️
⏰キャンペーン実施期間⏰
11月15日 (金) 2:00 ～ 11月19日 (火) 23:59
👑参加方法👑
準備はミラティブのゲームID連携機能にクラロワのプレイヤータグを登録するだけ❗️👀
ポイントを増やす方法は下記の2種類❗️
・配信して勝利しましょう🏆同じクランのメンバー1人以上からコメントをもらうとポイントゲット😜
・同じクランのメンバーの配信でコメントをしましょう💬配信しているクラメンのポイントに反映されます😘
※配信する側とコメントする側のクラメンがどちらもプレイヤータグを登録する必要があります
※クランポイントの計算の仕組みはこのページの下部にあります
※プレイヤータグの登録方法はこちらをタップして確認できます
【賞品】
クランランキング上位30クランでキャンペーンに参加してくれた方全員にiTunes または Google Playギフトコード610円分を必ずプレゼント🎁
クラロワパスがゲットできる…⁉️
同時開催！クラメン招待キャンペーン
クラン対抗ランキングをクランメンバーと楽しんでもらいたいという気持ちを込めて招待キャンペーンを同時開催🙌
招待はミラティブのおすすめでクラロワアイコンをタップした時に表示されるイベントページの一番下からできます😊
上週末，十大天王爭霸賽第4週圓滿落幕，除了精彩的比賽外，最讓人印象深刻的無疑是各種大費推進牌組的對決，天狗、石頭人、電巨人、果凍等推進牌組百花齊放，甚至大皮卡和超騎也有相關的牌組，現在就來了解一下吧！
本期數據均提取自上週末十大天王爭霸賽第4週的比賽，上週共進行了42局1V1的對決，共有19張核心卡牌亮相，完全不同的牌組更是多達65套。
クランポイント計算の仕組み
イベントページにニックネームや所属クランの情報、クランメンバーのポイントが表示されます✍️
ミラティブ配信中の勝利数と、コメントしてくれたクラメンの人数がキャンペーンページに反映され、クランポイントとして集計されます✨
卡牌勝率榜
勝率榜單，萬箭作為一張只要抓到就基本穩贏的卡牌，勝率飆至8成。其他高勝率卡牌，武神、礦工、火槍、快遞和迫炮組成了一套迫炮礦，在多名小費高手的手裡勝率驚人。天狗也帶著牠的王牌空軍飛龍寶寶上榜，在精銳攔截地面的版本，空軍成為勝利的保障。飛行器和小電車則是皇豬和小屋流的必備輔助。
核心登場榜