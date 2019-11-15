ミラティブにクラロワのプレイヤータグを登録して遊ぶイベント第3弾❗️

クラメンと一緒にミラティブで配信を楽しめるイベントが開催されます🎉

配信中の勝利数と、配信にコメントしたクラメンの人数に応じて、クランごとにポイントがつきます。



ランキングで上位に入った30クランで条件を満たしているクラメン全員にギフトコード610円分を必ずプレゼント🎁

クラメンと一緒にミラティブ配信でたくさん勝利してくださいね🤹‍♀️





