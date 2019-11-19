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2019年11月19日
Blog – Clash Royale

#教えてクラロワ キャンペーンがパワーアップして再登場！！

超人気講師があなたの配信に来て教えてくれるかも…⁉️

天界合格を多数生み出した⁉️大人気企画「#教えてクラロワ」がパワーアップして帰ってきた

大人気YouTuberのドズルさん、きおきおさん、ぼんじゅうるさんの3人が先生として参加👑

さらに❗❗プロチーム”GameWith”から、”焼き鳥”選手、”ユイヒイロ”選手が先生として参加決定⚡

クラロワを始めたばかりの方も、トロ上げの壁にぶつかった方も、この機会にクラロワを配信して、先生たちとの交流を楽しもう😆

今回は「#教えてクラロワ」企画を含む3つのキャンペーンが実施されます🔥


  • #教えてクラロワ キャンペーン

  • 同時キャンペーン1：#教えてクラロワ 先生募集

  • 同時キャンペーン2：友達招待キャンペーン


（左上から）ドズルさん、きおきおさん、ぼんじゅうるさん、焼き鳥選手、ユイヒイロ選手

上記、5人の先生に加えて、最多トロフィ数6,300以上を誇る総勢200人の先生たちが配信のコメント欄でクラロワを教えてくれます❗️


・「枯渇が上手くなりたい」や「トロ3000目指してます！」など、配信タイトルに教えてほしいことを入れると、先生が入室しやすいかも😋

同時キャンペーン1：「#教えてクラロワ」先生募集

⏰期間⏰

・先生募集期間：11月19日（火） 19:00 ~ 11月21日（木） 23:59

・キャンペーン期間：11月23日（土） 00:00 ~ 11月24日（日） 23:59

👑参加条件👑

・「クラッシュ・ロワイヤル」の最多トロフィー数が6,300以上の方。

・キャンペーン期間中「#教えてクラロワ」がタイトルに含まれる配信で、コメントで配信者さんのプレイにアドバイスをしていただける方。


応募方法

先生募集期間中「運営からのお知らせ」にお送りしている「#教えてクラロワ」先生募集！！応募フォームもしくは、以下より応募してください。

応募条件を満たしている方、先着500名さまを「クラロワ先生」に認定します。

応募フォーム：https://forms.gle/4822S8cxEQuV...


【賞品】

  • キャンペーン期間中

    「クラロワ先生」であることを示すリボンとバッジ

    がつきます。

  • 11月23日～24日の期間中、 「#教えてクラロワ」がタイトルに含まれる配信に、コラボ通話もしくはコメントで、毎日5配信以上にプレイのアドバイスをしてくれた方に、

    ギフトコード1,000円分

    をプレゼント❗️


同時キャンペーン2：友だち招待キャンペーン

⏰招待可能期間⏰

・11月19日（火） 19:00 ~ 11月25日（月） 23:59

👑参加条件👑

・下記の招待ボタンをタップし、招待リンクを友達にシェアする👐

・シェアされたURLからミラティブをインストールする📱

・クラロワのプレイヤータグをミラティブに登録すると招待成立👍

※クラロワのプレイヤータグ設定方法はこちら

※1人あたり最大5人まで招待可能です。


【賞品】

  • 招待した方、された方の両方に

    必ずギフトコード120円分

    をプレゼント🎁

  • さらに、その中から抽選で5組10名様は、

    後日限定配信でドズルさんの個人レッスン

    が受けられます☺️

※詳細は当選者のみ後日お伝えします。



⚠全体の注意事項⚠

  • 賞品は、後日Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の運営からのお知らせに応募フォームをお送りし、回答をいただいた方にのみお送りします。

  • 期日までに返答がない場合・その他運営が不適切と判断した場合、賞品は無効となります。あらかじめご了承ください。

  • 賞品の贈呈は、11月下旬以降を予定しています。

  • 端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。日本語以外を設定されている場合、キャンペーンの参加対象外となります。

  • お問い合わせは、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「お問い合わせ」からお願いいたします。

運営からのお知らせの確認方法

アプリ右下の「お知らせ」をタップ→上部のタブを「あなた宛」に切り替える




先週末行われた『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン1の「スターピラミッド」 WEEK 4では、日本のKitassyan選手がトップの座を獲得しました！

また、2名のチャレンジャーがスタープレイヤーに勝利し、新たなスタープレイヤーへと昇格💥



今週5月8日（土）・5月9日（日）19時からは「スターピラミッド」 WEEK 5！
新たに8名のチャレンジャーがスターピラミッドの頂点を目指すべく参戦します👊

『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン1もいよいよ後半戦へと突入🔥
新たな挑戦者の面々を早速見ていきましょう！

今回のチャレンジャー8名はこちら▼