#教えてクラロワ キャンペーンがパワーアップして再登場！！
超人気講師があなたの配信に来て教えてくれるかも…⁉️
天界合格を多数生み出した⁉️大人気企画「#教えてクラロワ」がパワーアップして帰ってきた✨
大人気YouTuberのドズルさん、きおきおさん、ぼんじゅうるさんの3人が先生として参加👑
さらに❗❗プロチーム”GameWith”から、”焼き鳥”選手、”ユイヒイロ”選手が先生として参加決定⚡
クラロワを始めたばかりの方も、トロ上げの壁にぶつかった方も、この機会にクラロワを配信して、先生たちとの交流を楽しもう😆
今回は「#教えてクラロワ」企画を含む3つのキャンペーンが実施されます🔥
#教えてクラロワ キャンペーン
同時キャンペーン1：#教えてクラロワ 先生募集
同時キャンペーン2：友達招待キャンペーン
（左上から）ドズルさん、きおきおさん、ぼんじゅうるさん、焼き鳥選手、ユイヒイロ選手
上記、5人の先生に加えて、最多トロフィ数6,300以上を誇る総勢200人の先生たちが配信のコメント欄でクラロワを教えてくれます❗️
・「枯渇が上手くなりたい」や「トロ3000目指してます！」など、配信タイトルに教えてほしいことを入れると、先生が入室しやすいかも😋
同時キャンペーン1：「#教えてクラロワ」先生募集
⏰期間⏰
・先生募集期間：11月19日（火） 19:00 ~ 11月21日（木） 23:59
・キャンペーン期間：11月23日（土） 00:00 ~ 11月24日（日） 23:59
👑参加条件👑
・「クラッシュ・ロワイヤル」の最多トロフィー数が6,300以上の方。
・キャンペーン期間中「#教えてクラロワ」がタイトルに含まれる配信で、コメントで配信者さんのプレイにアドバイスをしていただける方。
応募方法
先生募集期間中「運営からのお知らせ」にお送りしている「#教えてクラロワ」先生募集！！応募フォームもしくは、以下より応募してください。
応募条件を満たしている方、先着500名さまを「クラロワ先生」に認定します。
応募フォーム：https://forms.gle/4822S8cxEQuV...
【賞品】
キャンペーン期間中
「クラロワ先生」であることを示すリボンとバッジ
がつきます。
11月23日～24日の期間中、 「#教えてクラロワ」がタイトルに含まれる配信に、コラボ通話もしくはコメントで、毎日5配信以上にプレイのアドバイスをしてくれた方に、
ギフトコード1,000円分
をプレゼント❗️
同時キャンペーン2：友だち招待キャンペーン
⏰招待可能期間⏰
・11月19日（火） 19:00 ~ 11月25日（月） 23:59
👑参加条件👑
・下記の招待ボタンをタップし、招待リンクを友達にシェアする👐
・シェアされたURLからミラティブをインストールする📱
・クラロワのプレイヤータグをミラティブに登録すると招待成立👍
※クラロワのプレイヤータグ設定方法はこちら
※1人あたり最大5人まで招待可能です。
【賞品】
招待した方、された方の両方に
必ずギフトコード120円分
をプレゼント🎁
さらに、その中から抽選で5組10名様は、
後日限定配信でドズルさんの個人レッスン
が受けられます☺️
※詳細は当選者のみ後日お伝えします。
⚠全体の注意事項⚠
賞品は、後日Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の運営からのお知らせに応募フォームをお送りし、回答をいただいた方にのみお送りします。
期日までに返答がない場合・その他運営が不適切と判断した場合、賞品は無効となります。あらかじめご了承ください。
賞品の贈呈は、11月下旬以降を予定しています。
端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。日本語以外を設定されている場合、キャンペーンの参加対象外となります。
お問い合わせは、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「お問い合わせ」からお願いいたします。
運営からのお知らせの確認方法
アプリ右下の「お知らせ」をタップ→上部のタブを「あなた宛」に切り替える
先週末行われた『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン1の「スターピラミッド」 WEEK 4では、日本のKitassyan選手がトップの座を獲得しました！
また、2名のチャレンジャーがスタープレイヤーに勝利し、新たなスタープレイヤーへと昇格💥
今週5月8日（土）・5月9日（日）19時からは「スターピラミッド」 WEEK 5！
新たに8名のチャレンジャーがスターピラミッドの頂点を目指すべく参戦します👊
『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン1もいよいよ後半戦へと突入🔥
新たな挑戦者の面々を早速見ていきましょう！
今回のチャレンジャー8名はこちら▼