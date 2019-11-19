天界合格を多数生み出した⁉️大人気企画「#教えてクラロワ」がパワーアップして帰ってきた✨

大人気YouTuberのドズルさん、きおきおさん、ぼんじゅうるさんの3人が先生として参加👑



さらに❗❗プロチーム”GameWith”から、”焼き鳥”選手、”ユイヒイロ”選手が先生として参加決定⚡



クラロワを始めたばかりの方も、トロ上げの壁にぶつかった方も、この機会にクラロワを配信して、先生たちとの交流を楽しもう😆



今回は「#教えてクラロワ」企画を含む3つのキャンペーンが実施されます🔥







#教えてクラロワ キャンペーン

同時キャンペーン1：#教えてクラロワ 先生募集

同時キャンペーン2：友達招待キャンペーン



