・当企画は株式会社ミラティブが運営を行います。

・必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。

・参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。

・企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。

・当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。

・不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます。

・賞品付与対象者の方へのお知らせは、キャンペーン日程の終了以降、順次おこなう予定です。

・賞品付与までは、お知らせから更に数日程度お時間をいただきます。本企画は予告無く変更、中止されることがあります。

・本キャンペーンはApple Inc. アップルジャパン合同会社によるものではありません。

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