「#教えてクラロワ」タイムテーブル決定！憧れのあの人に教えて貰えるチャンス！！（11/23～24）
Will X光看天梯盃數和名氣也許不如其他日本名將那麼如雷貫耳，但能脫穎而出，Will X自然有他的特別之處。雖然過往沒有太多亮眼成績，但牌組以小費為主的Will X，絕對有其極其細膩的操作，他的絕活礦工和野豬必定會讓低估他的天王受到懲罰。
PANDORA
👑 #教えてクラロワ キャンペーン 👑
⏰キャンペーン実施期間⏰
11月23日（土） 00:00 ～ 11月24日（日） 23:59
👑参加条件👑
・ゲームID連携機能にクラロワのプレイヤータグを登録する。（クラロワのプレイヤータグ設定方法はこちら）
・配信開始時にアプリ設定「クラッシュ・ロワイヤル」を選択し「#教えてクラロワ」をタイトルに含める。
・15分以上、クラッシュ・ロワイヤルを配信する。
【賞品】
参加条件をすべて満たした方の中から抽選で100名にギフトコード500円分をプレゼント！
QingGe
第1週挑戰賽，QingGe讓人眼前一亮，他與Sado以大費推進打滿三局，雖然最終1比2惜敗，但他的石頭人和電巨都讓人印象深刻。再次從預選賽殺出的他，再度來到天王金字塔前，他會帶來哪些剛猛的推進流套路呢？讓我們拭目以待！
教えてもらうコツ👀
「枯渇が上手くなりたい」や「トロ3000目指してます！」など、配信タイトルに教えてほしいことを入れると、先生が入室しやすいかも😋
Puzzle
🤝 同時キャンペーン：友だち招待キャンペーン 🤝
PIVOT
第2週挑戰賽，PIVOT不幸地碰到Auk，兩局比賽慘遭零封。經過一個月的苦練，不服輸的PIVOT再次從預選賽殺出，相信有了上一次失敗的經驗，PIVOT此次必將做好完全的準備。本週PIVOT將挑選誰作為挑戰對手呢？答案即將揭曉。
3位重返賽場的選手與5位新秀，本週的挑戰選手可謂是好手如雲，比賽進入倒數階段，最後幾週的結果尤其關鍵。究竟戰局會如何變化？敬請持續留意遊戲內電競新聞。
⚠全体の注意事項⚠
賞品は、後日Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の運営からのお知らせに応募フォームをお送りし、回答をいただいた方にのみお送りします。
期日までに返答がない場合・その他運営が不適切と判断した場合、賞品は無効となります。あらかじめご了承ください。
賞品の贈呈は、11月下旬以降を予定しています。
端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。日本語以外を設定されている場合、キャンペーンの参加対象外となります。
お問い合わせは、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「お問い合わせ」からお願いいたします。
運営からのお知らせの確認方法
アプリ右下の「お知らせ」をタップ→上部のタブを「あなた宛」に切り替える
【Mirrativ（ミラティブ ）とは】
スマホゲーム配信者数、圧倒的No.1 ❗️ スマホ1台でかんたんに画面配信ができるアプリです。
▶︎ダウンロードはこちら 📱 ➡ https://app.adjust.com/2iarf1t_s055sww
キャンペーンに関する免責事項
・当企画は株式会社ミラティブが運営を行います。
・必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
・参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
・企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。
・当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
・不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます。
・賞品付与対象者の方へのお知らせは、キャンペーン日程の終了以降、順次おこなう予定です。
・賞品付与までは、お知らせから更に数日程度お時間をいただきます。本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
・本キャンペーンはApple Inc. アップルジャパン合同会社によるものではありません。
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