クラメンを誘ってNo1クランを目指そう！クラン対抗ランキング開催 11/28~12/4
クラメンを誘ってNo1クランを目指そう🔥クラン対抗ランキング開催⚔️
クランメンバーの勝利数とクラメンの参加者数が勝利への鍵✨
TOP100クランには素敵な賞品をプレゼント💰
さらに、クラメンを招待してくれた人＆招待された人にも賞品が👀
⏰ 大会実施期間 ⏰
11月28日 (木) 17:00 ～ 12月4日 (水) 23:59
🔥 大会ルール 🔥
本大会は、期間中にクラメンが獲得したポイントの合計点を競います⚔
大会中、一人のクラメンが獲得することができるポイントは、以下2つのかけ算です。
大会期間中の個人での
勝利数
期間中に自分のミラティブ配信で
コメントしてくれたクラメンの人数
（コメントをくれたクラメンの人数は日毎に集計されます。例えば5人のクラメンが7日間に渡ってコメントをくれた場合、35人分となります）
大会に参加しているクラメンのポイント数の合計が、クランの獲得ポイントになります。
🕵ポイントを稼ぐコツ🕵️♀️
クラメンを一人でも多く誘う❗️
：参加メンバーが多いほど有利になります👍招待キャンペーンも同時開催中なのでぜひ活用してくださいね✨
ミラティブ配信して勝利する
🏆：同じクランのメンバー1人以上からコメントをもらうとポイントゲット😜
ミラティブ配信でコメントをする
💬：クラメンみんなで遊びに行けば行くほど、多くのポイントがゲットできます😘
🏆 参加方法 🏆
ミラティブのゲームID連携機能にクラロワのプレイヤータグを登録するだけ❗️👀
プレイヤータグの登録方法は
できます
配信する側とコメントする側どちらもプレイヤータグを登録する必要があります
「友達限定配信」での勝利・コメントは対象外となります
バトルモードのみが対象です（クラン対戦などは対象外なので注意🧐）
一人のプレイヤーが複数アカウントで参加することはできません
🎁 賞品 🎁
クランランキング上位100クランでキャンペーンに参加してくれたクランメンバー全員にオーブをプレゼント🎁
1位-10位 1000オーブ💰
30位-50位 500オーブ
51位-80位 300オーブ
81位-100位 100オーブ
また、ラッキー賞として39位、77位、100位、300位、1000位にランクインしたクランの参加メンバーには追加で777オーブをプレゼントしちゃいます✨
期間中にクランを移籍した場合、個人に付与されたポイントは移籍先のクランに加算されます。
キャンペーン終了後にクランを抜けてもランキングには影響ありません。
⚔️ クラメンの誘い方 ⚔️
クラメンの参加者を増やせばポイントを楽に稼げる💰
「招待する」ボタンをタップして、ツイッターやLINEでクラメンに送ってくださいね👍
招待された人がミラティブのゲームID連携機能にクラロワのプレイヤータグを登録すると、招待した人＆された人両方に500円分のオーブをプレゼント💰
インストール後、名前の登録が完了すると、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「運営からのお知らせ」に案内が届きます。
案内に従ってクラロワのプレイヤータグを登録すると、招待が成立します。
招待ボタンから送ったURLからのインストールのみが対象です。URLを使わずにインストールした場合は対象外になります。
1人が招待できるメンバーの上限は5名です。
注意事項
端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。
お問い合わせは、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「お問い合わせ」からお願いいたします。
対象の方には、後日Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の運営からのお知らせに応募フォームをお送りします。記載されている期日までにご返信ください。
期日までに返答がない場合・その他運営が不適切と判断した場合、当選結果が無効となります。あらかじめご了承ください。
ギフトコードのお渡しは、応募フォームの締め切りから10日間ほどお時間をいただきます。
運営からのお知らせの確認方法
アプリ右下の「お知らせ」をタップ→上部のタブを「あなた宛」に切り替える
Mirrativ（ミラティブ ）とは
スマホゲーム配信者数、圧倒的No.1！スマホ1台でかんたんに画面配信ができるアプリです。
▶︎ ダウンロードはこちら📱
https://app.adjust.com/u3kbw8u_nkrjgu3
キャンペーンに関する免責事項
当企画は株式会社ミラティブ が運営を行います。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。
当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます。
賞品付与対象者の方へのお知らせは、キャンペーン日程の終了以降、順次おこなう予定です。
賞品付与までは、お知らせから更に数日程度お時間をいただきます。本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
本キャンペーンはApple Inc.、アップルジャパン合同会社によるものではありません。
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