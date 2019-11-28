クラメンを誘ってNo1クランを目指そう🔥クラン対抗ランキング開催⚔️

クランメンバーの勝利数とクラメンの参加者数が勝利への鍵✨



TOP100クランには素敵な賞品をプレゼント💰



さらに、クラメンを招待してくれた人＆招待された人にも賞品が👀







⏰ 大会実施期間 ⏰



11月28日 (木) 17:00 ～ 12月4日 (水) 23:59







🔥 大会ルール 🔥

本大会は、期間中にクラメンが獲得したポイントの合計点を競います⚔



大会中、一人のクラメンが獲得することができるポイントは、以下2つのかけ算です。



大会期間中の個人での 勝利数

期間中に自分のミラティブ配信で コメントしてくれたクラメンの人数 （コメントをくれたクラメンの人数は日毎に集計されます。例えば5人のクラメンが7日間に渡ってコメントをくれた場合、35人分となります）



大会に参加しているクラメンのポイント数の合計が、クランの獲得ポイントになります。





