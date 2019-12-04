【ZONe presents】eSports大学生最強決定戦！！
【ZONe presents】eSports大学生最強決定戦の競技タイトルにクラロワが選出されました！予選オンライン大会を勝ち上がった勝者は、渋谷にあるSOUND MUSEUM VISIONで行われる決勝オフライン大会にご招待！環境の熱気に包まれた臨場感溢れるリアル会場で、大学生最強のクラロワプレイヤーを決定します！
我こそは！という大学生クラロワプレイヤーのエントリーお待ちしております！
■大会公式ページ
(大会に関する質問はこちらよりお問合せ下さい)
URL:https://cp.zone-energy.jp/game/tournament01/
エントリー期間
12/2(月) 12:00 ~ 12/12(木) 20:00
予選オンライン大会
12/14(土) 11:00~20:00頃
決勝オフライン大会
12/21(土) 13:00~20:00頃
@SOUND MUSEUM VISION
■大会ルール
デッキは完全に自由！2本先取(BO3)の個人トーナメントです。
予選オンライン大会で準決勝まで勝ち進めば、12/21(土)の決勝オフライン大会にご出場いただけます！
■予選オンライン大会への参加方法
1.本大会に、エントリーをしてください。
※エントリーをするには、LobiTournamentへのログインが必要です。ログインについてはこちら
https://vs.lobi.co/help/signup...
2.大会当日、大会開始1時間前より開始されるチェックイン時間内に本ページよりチェックインをしてください。チェックイン時間終了後、エントリーの早かった順に最大256名がトーナメントへ参加となります。
■12/14(土)当日の流れ
1.チェックイン時間になりましたら、本ページからチェックインをしてください。
※当日、チェックイン時間内にチェックインが完了しない場合は、参加できませんのでご注意ください。
2.チェックインが完了しましたら、トーナメント表の公開をお待ちください。
※トーナメント表の公開はチェックイン締切後15分前後を予定しております。
3.トーナメント表が公開されましたら対戦の準備に移ってください。
本大会は、ゲーム内の「フレンドバトル」にて対戦を行っていただきます。
まず、トーナメント表の上の方が招待を行い、対戦相手とフレンドになってください。
※LobiTournamentの仕様上、「クラッシュ・ロワイヤル」のゲーム内機能にてコピーしたフレンド招待のリンクをチャットにペーストすることができません。対戦カードのページより対戦相手の登録した「運営と連絡が可能なTwitterアカウント」をご確認いただき、Twitter にてリンクをご連絡ください。フレンドになりましたら、同じくトーナメント表の上の方が1対1のフレンドバトルを申し込み、対戦を開始してください。
4.本大会はゲーム間でのデッキ変更が可能ですが、デッキ変更に要する時間は1分を目安としてください。デッキ変更が終わりましたら、こちらも同じくトーナメント表の上の方が対戦を申し込み、対戦を開始してください。
5.対戦が終了しましたら、勝者はトーナメント表の自分の対戦カードページで結果を入力してください。
6.敗者は報告された内容に間違いがなければ承認してください。
■注意事項
・対戦相手確定から10分間トーナメント表の対戦カードにアクセスしていない場合には失格とします。両者ともにアクセスのない場合は両者失格とします。
・対戦結果と報告の内容が間違っている場合には対戦カードページから抗議が行えます。なお、その際に証拠となるスクリーンショットの提出が必要な場合がありますので、適宜スクリーンショットを取得してください。
・結果報告後10分間承認ならびに抗議がされていない場合には結果を問題ないものとして運営にて承認します。
・本大会への出場にあたり、使用する端末ならびに通信環境はご自身でご用意ください。なお、試合中に通信が切断される状況が発生した場合、切断した側の敗北といたします。通信の不良による再試合は認めません。
※対戦への復帰が可能な場合は、復帰を試みてください。
※対戦相手が切断された場合には、そのスクリーンショットを取得してください。
・故意の切断や回線の遅延を誘発する行為により、特定の試合状況を有利にしようという操作が認められた場合、運営にて当該プレイヤーの失格等の判断を行う場合があります。
■免責事項
・本大会参加者のゲーム内のプレイヤー名、デッキ情報など本大会に関連するすべての情報は、広報物、報道/情報メディアなどに商業的利用を含めて使用される可能性があり、本大会参加者はそれに了解/承諾するものとします。
・ゲームサーバーの予期せぬトラブル、その他、やむを得ない事情が発生した場合、本大会を延期、中止することがあります。
・参加者同士のトラブル、参加者の規約違反により生じた損害について、運営は一切の責任を負いません。
■禁止事項
・本大会詳細に反すること
・本大会参加規約に反すること
・運営チームの指示、要請に従わないこと
・同一の人物が同一の大会に複数回エントリーを行うこと
・虚偽の申告をすること
・SNS、大会チャットグループにて暴言やハラスメント行為を行うこと
・大会参加権を他者に譲渡すること
・公序良俗に反する不適切な名前をプレイヤー名として利用すること
・フィンランド法人Supercell Oyが定める、SUPERCELL利用規約に違反すること
■失格について
・チェックイン時間の締切時点で、チェックインが済んでいない方は失格となります。
・対戦相手確定から10分間トーナメント表の対戦カードにアクセスしていない方は失格となります。
・本大会詳細に記載の内容、または運営からの要請に従わない方は失格となります。
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