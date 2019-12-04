■大会ルール



デッキは完全に自由！2本先取(BO3)の個人トーナメントです。

予選オンライン大会で準決勝まで勝ち進めば、12/21(土)の決勝オフライン大会にご出場いただけます！

■予選オンライン大会への参加方法

1.本大会に、エントリーをしてください。



※エントリーをするには、LobiTournamentへのログインが必要です。ログインについてはこちら



https://vs.lobi.co/help/signup...

2.大会当日、大会開始1時間前より開始されるチェックイン時間内に本ページよりチェックインをしてください。チェックイン時間終了後、エントリーの早かった順に最大256名がトーナメントへ参加となります。



■12/14(土)当日の流れ

1.チェックイン時間になりましたら、本ページからチェックインをしてください。



※当日、チェックイン時間内にチェックインが完了しない場合は、参加できませんのでご注意ください。



2.チェックインが完了しましたら、トーナメント表の公開をお待ちください。



※トーナメント表の公開はチェックイン締切後15分前後を予定しております。

3.トーナメント表が公開されましたら対戦の準備に移ってください。



本大会は、ゲーム内の「フレンドバトル」にて対戦を行っていただきます。



まず、トーナメント表の上の方が招待を行い、対戦相手とフレンドになってください。





※LobiTournamentの仕様上、「クラッシュ・ロワイヤル」のゲーム内機能にてコピーしたフレンド招待のリンクをチャットにペーストすることができません。対戦カードのページより対戦相手の登録した「運営と連絡が可能なTwitterアカウント」をご確認いただき、Twitter にてリンクをご連絡ください。フレンドになりましたら、同じくトーナメント表の上の方が1対1のフレンドバトルを申し込み、対戦を開始してください。



4.本大会はゲーム間でのデッキ変更が可能ですが、デッキ変更に要する時間は1分を目安としてください。デッキ変更が終わりましたら、こちらも同じくトーナメント表の上の方が対戦を申し込み、対戦を開始してください。



5.対戦が終了しましたら、勝者はトーナメント表の自分の対戦カードページで結果を入力してください。



6.敗者は報告された内容に間違いがなければ承認してください。





