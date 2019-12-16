【12月17日（火） 20:00~】クラロワプロ選手があなたの配信にやってくる！【FAV gamingday】
クラロワのプロ選手があなたの配信にやってくるかも✨🎉選手が配信にやってくると、その選手と対戦できる❗️
クラロワの腕に自信がある人は是非勝利を目指してくださいね💭
🌟12月17日：FAV gamingday🌟
▼配信アカウント
きたっしゃん選手：https://www.mirrativ.com/user/3403939
▼参加選手
けんつめし選手
JACK選手
だに選手
きたっしゃん選手
⏰開催日程⏰
12月17日（火）プロと対戦 FAV gaming day
12月20日（金）プロと対戦 GameWith day
12月22日（日）プロと対戦 PONOS day
全日程20時から開催です！
👑対戦方法👑
12月17日、20日、22日の20時〜プロ選手がミラティブにやってきます！
💥プロと対戦するためには💥
Step1：
ミラティブのゲームID連携機能にクラロワのタグを登録
Step2：配信開始時にアプリ設定を「
クラロワ
」にして、「
クラロワ
」 を配信をする。
Step3：タイトルに「
#プロと対戦」
と入れる。
この条件を満たす配信に、プロ選手が入って対戦を行います⚡️
※ 20:00~21:00の配信が対象です。
プロ選手が入って来たら
クランに招待
してください
配信者さんがフレバト申請
してください
プロと戦える数少ないチャンスですので、この機会を逃さずぜひ配信してください👍
🎥参加選手🎥
各日程での参加選手は以下の通りです。
当日は代表の選手のアカウントで配信が行われ、#プロと対戦 がタイトルについている配信に突撃している様子をお届けします！
12月17日 FAV gaming
けんつめし選手
JACK選手
だに選手
きたっしゃん選手
生配信アカウント▶きたっしゃん選手：https://www.mirrativ.com/user/3403939
12月20日 GameWith
焼き鳥選手
KK選手
ロラポロン選手
12月22日 PONOS
みかん坊や選手
RAD選手
ライキジョーンズ選手
kota選手
天GOD選手
tightアナリスト
Mirrativ（ミラティブ ）とは
スマホゲーム配信者数、圧倒的No.1！スマホ1台でかんたんに画面配信ができるアプリです。
▶︎ ダウンロードはこちら📱https://app.adjust.com/4czy46s...
キャンペーンに関する免責事項
当企画は株式会社ミラティブが運営を行います。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
本企画は予告無く変更、中止されることがあります。