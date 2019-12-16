12月17日、20日、22日の20時〜プロ選手がミラティブにやってきます！

💥プロと対戦するためには💥

Step1： ミラティブのゲームID連携機能にクラロワのタグを登録

Step2：配信開始時にアプリ設定を「 クラロワ 」にして、「 クラロワ 」 を配信をする。



Step3：タイトルに「 #プロと対戦」 と入れる。



この条件を満たす配信に、プロ選手が入って対戦を行います⚡️



※ 20:00~21:00の配信が対象です。



プロ選手が入って来たら



クランに招待 してください



配信者さんがフレバト申請 してください



プロと戦える数少ないチャンスですので、この機会を逃さずぜひ配信してください👍







🎥参加選手🎥

各日程での参加選手は以下の通りです。



当日は代表の選手のアカウントで配信が行われ、#プロと対戦 がタイトルについている配信に突撃している様子をお届けします！



12月17日 FAV gaming

けんつめし選手



JACK選手



だに選手



きたっしゃん選手



生配信アカウント▶きたっしゃん選手：https://www.mirrativ.com/user/3403939

12月20日 GameWith

焼き鳥選手



KK選手



ロラポロン選手



12月22日 PONOS



みかん坊や選手



RAD選手



ライキジョーンズ選手



kota選手



天GOD選手



tightアナリスト







