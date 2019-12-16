【12月17日,20日,22日】クラロワプロ選手があなたの配信にやってくる！1000円相当のオーブ！
クラロワのプロ選手があなたの配信にやってくるかも知れない、という夢のある3日間がやってきます。
選手が配信にやってくると、その選手と対戦することができます！クラロワの腕に自信がある人は是非勝利を目指して頑張ってみてくださいね。
さらに！各参加選手のSNSで案内されるURLからミラティブをダウンロードしてプロと対戦に参加すると1000円相当のオーブをプレゼント💎
⏰開催日程⏰
12月17日（火）プロと対戦 FAV gaming day
12月20日（金）プロと対戦 GameWith day
12月22日（日）プロと対戦 PONOS day
全日程20時から開催です！
👑対戦方法👑
12月17日、20日、22日の20時〜プロ選手がミラティブにやってきます！
Step1：
ミラティブのゲームID連携機能にクラロワのタグを登録
Step2：配信開始時にアプリ設定を「
クラロワ
」にして、「
クラロワ
」 を配信をする。
Step3：タイトルに「
#プロと対戦」
と入れる。
この条件を満たす配信にプロ選手が入って、対戦を行います。
プロ選手が入って来たら
クランに招待
してください
配信者さんがフレバト申請
してください
プロと戦える数少ないチャンスですので、この機会を逃さずぜひ配信してください👍
🎁参加特典🎁
参加するプロ選手のSNSで案内されるURLから、はじめてミラティブをダウンロードした方限定❗️
👑対戦方法👑の手順通り #プロと対戦 の配信をすると、1000円相当のオーブ💎をプレゼント🎁✨（選手からのURLの案内は、各登場日の前日を予定しています）
Step1：
ミラティブのゲームID連携機能にクラロワのタグを登録
Step2：配信開始時にアプリ設定を「
クラロワ
」にして、「
クラロワ
」 を配信をする。
Step3：タイトルに「
#プロと対戦」
と入れる。
🎥参加選手🎥
各日程での参加選手は以下の通りです。当日の選手配信はミラティブ配信に突撃している様子をお届けします！
12月17日 FAV gaming
けんつめし選手
JACK選手
だに選手
きたっしゃん選手
12月20日 GameWith
焼き鳥選手
KK選手
ロラポロン選手
12月22日 PONOS
みかん坊や選手
RAD選手
ライキジョーンズ選手
kota選手
天GOD選手
tightアナリスト
ミラティブで配信するには
iOS11、Android5.0以上の端末をお持ちであればスマホ1台で簡単に配信が可能です。
▶︎ ダウンロードはこちら📱
https://app.adjust.com/pums51c_wadqln4
Android4系をお使いの方、iOS11に対応していない端末の方はPC（Windows/Mac）経由で配信が可能です（PC配信ではエモモは使用できません）。詳しくはPCにて https://www.mirrativ.com/ にアクセスし右上の「twitterを連携して配信」からご確認ください。
その他注意事項
当企画の運営は『Mirrativ』運営が行ないます。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異義を申し立てないものとします。
当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
その他運営が不適切と判断した場合には当選が無効となります。