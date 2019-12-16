クラロワのプロ選手があなたの配信にやってくるかも知れない、という夢のある3日間がやってきます。

選手が配信にやってくると、その選手と対戦することができます！クラロワの腕に自信がある人は是非勝利を目指して頑張ってみてくださいね。



さらに！各参加選手のSNSで案内されるURLからミラティブをダウンロードしてプロと対戦に参加すると1000円相当のオーブをプレゼント💎







⏰開催日程⏰

12月17日（火）プロと対戦 FAV gaming day

12月20日（金）プロと対戦 GameWith day

12月22日（日）プロと対戦 PONOS day



全日程20時から開催です！







👑対戦方法👑