【12月20日（金）20:00~】クラロワプロ選手があなたの配信にやってくる開催！【GameWith day】
隊伍交鋒強勢回歸，十大天王顛峰對決！ 6月5日、6日每晚18點，胖胖JerrySung頻道將以中文全程直播2021皇室戰爭十大天王爭霸賽第1賽季總決賽，為期2天的的比賽將決出本賽季最強賽區以及最強天王，終極對決一觸即發，現在，先帶大家搶先了解總決賽賽制！
十大天王爭霸賽總決賽賽程共有2天，6月5日（週六）18點進行的是最強賽區爭霸日，中國大陸、日本、韓國和東南亞四大賽區將以團體賽模式角逐本賽季最強賽區的稱號。 6月6日（週日）18點進行的則是最強天王爭霸日，總積分排名前10的選手將捉對廝殺，爭奪本賽季最強天王的頭銜。
⏰開催日程⏰
12月17日（火）プロと対戦 FAV gaming day
12月20日（金）プロと対戦 GameWith day
12月22日（日）プロと対戦 PONOS day
全日程20時から開催です！
👑対戦方法👑
12月17日、20日、22日の20時〜プロ選手がミラティブにやってきます！
💥プロと対戦するためには💥
Step1：
ミラティブのゲームID連携機能にクラロワのタグを登録
Step2：配信開始時にアプリ設定を「
クラロワ
」にして、「
クラロワ
」 を配信をする。
Step3：タイトルに「
#プロと対戦」
と入れる。
この条件を満たす配信に、プロ選手が入って対戦を行います⚡️
プロ選手が入って来たら
クランに招待
してください
配信者さんがフレバト申請
してください
プロと戦える数少ないチャンスですので、この機会を逃さずぜひ配信してください👍
🎥参加選手🎥
各日程での参加選手は以下の通りです。
当日は代表の選手のアカウントで配信が行われ、#プロと対戦 がタイトルについている配信に突撃している様子をお届けします！
12月17日 FAV gaming
けんつめし選手
JACK選手
だに選手
きたっしゃん選手
12月20日 GameWith
焼き鳥選手
KK選手
ロラポロン選手
生配信アカウント▶焼き鳥選手：https://www.mirrativ.com/user/330004
12月22日 PONOS
みかん坊や選手
RAD選手
ライキジョーンズ選手
kota選手
天GOD選手
tightアナリスト
個人總積分排名前10的選手還將參加最強天王爭霸，按照積分排名順序進行捉對廝殺，具體對戰表如下圖。總積分排名第1和第2的選手將直接晉級準決賽，等待對手的到來。其他8名選手則在首輪對戰將按照積分第4對戰積分第9、積分第5對戰積分第8、積分第3對戰積分第10、積分第6對戰積分第7的展開比拼。
個人賽中前一日代表東南亞賽區出賽的Panda、Tattoos，在總積分排行分別為第5、第6，因此也將出戰，兩人分別將遇上RAIKIJONS、Spring。
除2場準決賽和冠亞軍決賽為BO5（5局3勝），其餘場次為BO3（3局2勝），所有場次比賽均為不BAN卡的一般模式對決，選手們將一路比拼直至決出最後的冠軍。
Mirrativ（ミラティブ ）とは
スマホゲーム配信者数、圧倒的No.1！スマホ1台でかんたんに画面配信ができるアプリです。
▶︎ ダウンロードはこちら📱https://app.adjust.com/ias66h0_6lmo2mf
キャンペーンに関する免責事項
当企画は株式会社ミラティブが運営を行います。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
本企画は予告無く変更、中止されることがあります。