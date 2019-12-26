ベビドラぬいぐるみが当たる！ #クラロワアイス 動画投稿キャンペーン！！
❄大好評だったプレイ動画投稿キャンペーンの第二弾！！❄
寒い冬にちなんで、(アイス系のカード)を使用した好プレー動画を大募集します！！⛄
キャンペーン参加方法はとっても簡単。
クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、下記の対象カードを使用した好プレー動画を( #クラロワアイス )のハッシュタグを付けてツイートするだけ！！動画のタイトルも一緒に投稿していただけるとうれしいです！🙌
良い作品はTwitter公式アカウントで紹介させていただきます！
【対象カード】
・アイススピリット
・巨大雪玉
・アイスゴーレム
・フリーズ
・アイスウィザード
期間中に投稿してくださった方の中から抽選で5名様にベビドラぬいぐるみをプレゼントします🥳
■キャンペーン概要■
【キャンペーン名】#クラロワアイス 動画投稿キャンペーン
【キャンペーン期間】2019年12月26日(木)15:00～2020年1月5日(日)23:59
【応募方法】
クラロワ公式アカウント( @ClashRoyaleJP )をフォローして、上記の【対象カード】を使用した好プレー動画をあなたの考えたタイトルと共に( #クラロワアイス )のハッシュタグを付けてツイート
*1人で何度でも応募OK！※同じ動画を複数回投稿するのはお控えください。
*対象カード5種類全てをデッキに入れる必要はありません。
*必ずご自身のプレー動画を応募してください。
*投稿された作品をクラッシュ・ロワイヤルの公式Twitterアカウントで紹介させていただく場合がございます。予めご了承ください。
*鍵付きアカウント、及び投稿後に鍵付きアカウントにされた場合は当選の対象外とさせていただきます。
【当選人数】
5名様
【当選プレゼント】
ベビドラぬいぐるみ（当選連絡は1月下旬～2月初旬を予定）
プレー動画の作成方法がわからない場合は、こちらをご参照ください。
(下記以外の方法で作成いただいても問題ございません)
プレー動画 録画方法(iPhone)
https://support.apple.com/ja-jp/HT207935
プレー動画 編集方法(iPhone)
https://support.apple.com/ja-jp/HT207587
プレー動画 録画方法(Android)
https://support.google.com/googleplay/answer/6274965?hl=ja
プレー動画 編集方法(Android)
https://support.google.com/photos/answer/6128862?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja&oco=0
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Twitterのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡および賞品発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記のご注意事項に同意の上、ご投稿ください。ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。
・投稿者は、Twitter社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、賞品を交換・換金・変更することはできません。
・賞品の発送において、応募者のお名前・連絡先等の誤記載により賞品が発送できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・商品の写真・画像と実際の商品は異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・本キャンペーンは、Twitter Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにTwitter Japan株式会社は関係ありません。
・本キャンペーンに関しまして、Twitter Japan株式会社は何らの責任も負いません。
・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。
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