ぼんじゅうるさんの姿になってミラティブ配信をしてくれる「ぼんじゅうるコピー」大募集！コピー数に応じてギフトコードプレゼント！
ぼんじゅうるさんからみなさんにメッセージが…🍆
———
ぼんじゅうる！ぼんじゅうるだ！
冬休み、ぼくの代わりに配信をしてくれる「ぼんじゅうるコピー」を募集するぞ！
ミラティブでクラロワを配信すると、オリジナルのぼんじゅうるエモモアイテムが貰えるから、ぜひ身につけて配信して欲しいんだ！
そしてなんと、ぼくのコピーが100人生まれるごとに、抽選で1名に10,000円分のギフトコードをお渡しするよ！
みんなどんどんぼんじゅうるになって、ぼくに楽をさせてくれよな！
アディオス！
———
ここからは「ぼんじゅうるコピー」になる方法など、詳細をご紹介❗️🍆
⏰開催期間⏰
2019年12月27日（金）21:00 ～ 2020年1月11日（土）23:59
🍆「ぼんじゅうるコピー」になる方法🍆
「ぼんじゅうるコピー」になる方法は簡単4ステップ✨
Step1
：
ミラティブをDL
👉
Step2
：配信開始時もしくは配信中に、アプリ設定を「
クラロワ
」にして「
クラロワ
」 を配信をする
Step3
：その場で「
ぼんじゅうるアイテム3点セット
」が貰える
Step4
：「ぼんじゅうるアイテム3点セット」を身につけて
配信する
💰ぼんじゅうるコピーの賞品💰
期間中、配信タイトルに「#ぼんじゅうるだ」を入れて配信していた「ぼんじゅうるのコピー」が100人増えるたびに、抽選で1名様に10,000円分のギフトコードをお贈りします🍆
配信設定の例はコチラ🕶
⛔注意事項⛔
当選者の発表は、ぼんじゅうるさんのツイッターアカウント（
https://twitter.com/takebonjour
）より順次発表します。
賞品の配布連絡は、後日Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の運営からのお知らせより届く応募フォームにて連絡いたします。記載されている期日までにご返信ください。
期日までに返答がない場合・その他運営が不適切と判断した場合、当選結果が無効となります。あらかじめご了承ください。
賞品は1月下旬以降の配布を予定しております。
同一端末で複数のアカウントを利用している場合、条件を満たした最初のアカウントのみプレゼントが届きます。
端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。日本語以外を設定されている場合、キャンペーンの参加対象外となります。
お問い合わせは、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「お問い合わせ」からお願いいたします。
Mirrativ（ミラティブ ）とは
スマホゲーム配信者数、圧倒的No.1！スマホ1台でかんたんに画面配信ができるアプリです。
▶︎ ダウンロードはこちら📱 https://app.adjust.com/lmh1tmp_4tu1lq3
キャンペーンに関する免責事項
当企画は株式会社ミラティブが運営を行います。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。
当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます。
賞品付与対象者の方へのお知らせは、キャンペーン日程の終了以降、順次おこなう予定です。
賞品付与までは、お知らせから更に数日程度お時間をいただきます。本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。日本語以外を設定されている場合、キャンペーンの参加対象外となります。
© 2019 iTunes K.K. All rights reserved.
Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。