ぼんじゅうるさんからみなさんにメッセージが…🍆

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ぼんじゅうる！ぼんじゅうるだ！



冬休み、ぼくの代わりに配信をしてくれる「ぼんじゅうるコピー」を募集するぞ！



ミラティブでクラロワを配信すると、オリジナルのぼんじゅうるエモモアイテムが貰えるから、ぜひ身につけて配信して欲しいんだ！



そしてなんと、ぼくのコピーが100人生まれるごとに、抽選で1名に10,000円分のギフトコードをお渡しするよ！



みんなどんどんぼんじゅうるになって、ぼくに楽をさせてくれよな！



アディオス！



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ここからは「ぼんじゅうるコピー」になる方法など、詳細をご紹介❗️🍆

