開催期間：3月21日〜26日（太平洋時間）



内容：20勝を達成しよう！（エメラルドによるプレイ継続なし）



3敗するとチャレンジ終了



3回まで参加無料、以降は1回につき10エメラルド消費



自分で作成したデッキで対戦



カードレベル上限：9



20勝を達成すると、下記の2つのオンライン大会に参加できるようになります。



１．「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」



クラロワリーグのプロチームと契約するために用意された、次のステップです。



※当オンライン大会で勝ち進んでも、プロチームと契約できることが保証されるわけではありません。



２．WCGのオンライン予選大会



今年の7月18日から21日に開催される「WCG 2019 Xi'an（WCG 2019西安）」のオンライン予選大会です。



詳しくはこちら：「クラロワリーグ Q&A」、「WCG 2019 Xi'an」