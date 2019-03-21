Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2019年3月21日
Blog – Clash Royale

「クラロワリーグ20勝チャレンジ」開催！

20勝を目指そう！

クラロワのプロ選手になりたいと考えている皆さん...ついに、あなたの実力を発揮する時がやってきました！

何百万人もの挑戦者がいる中、20勝を達成できるプレイヤーは果たしてどれだけいるのでしょう…？

「クラロワリーグ20勝チャレンジ」

  • 開催期間：3月21日〜26日（太平洋時間）

  • 内容：20勝を達成しよう！（エメラルドによるプレイ継続なし）

  • 3敗するとチャレンジ終了

  • 3回まで参加無料、以降は1回につき10エメラルド消費

  • 自分で作成したデッキで対戦

  • カードレベル上限：9

20勝を達成すると、下記の2つのオンライン大会に参加できるようになります。

１．「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」

クラロワリーグのプロチームと契約するために用意された、次のステップです。

※当オンライン大会で勝ち進んでも、プロチームと契約できることが保証されるわけではありません

２．WCGのオンライン予選大会

今年の7月18日から21日に開催される「WCG 2019 Xi'an（WCG 2019西安）」のオンライン予選大会です。

詳しくはこちら：「クラロワリーグ Q&A」、「WCG 2019 Xi'an

限定スタンプが貰える！

20勝を達成した方は、限定スタンプも貰えます。対戦相手がこの「20勝達成の証」をバトルで使ってきたら…落ち着いて。あなたの健闘を祈っています！

最後に、「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に合わせて行われる生放送をご紹介します！

4時間耐久ガチレース！『20勝するまで部屋から出れません！』

【放送開始】
3月21日（木）17:00

【出演者】

RAD、焼き鳥、ライキジョーンズ、天GOD、KK19212、その他1名（MC）

部屋から出ることができた順に、特上寿司、焼肉弁当、幕の内弁当、おにぎりが振る舞われるそうです。熾烈な戦いになりそうですね...。

そのほか、クラロワYouTuberのドズルさんも、「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦する生放送を実施予定です。

気になる方は、ぜひ視聴と応援をしてみてくださいね！

それでは、皆さんの健闘を祈ります。

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム