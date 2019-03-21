「クラロワリーグ20勝チャレンジ」開催！
20勝を目指そう！
クラロワのプロ選手になりたいと考えている皆さん...ついに、あなたの実力を発揮する時がやってきました！
何百万人もの挑戦者がいる中、20勝を達成できるプレイヤーは果たしてどれだけいるのでしょう…？
「クラロワリーグ20勝チャレンジ」
開催期間：3月21日〜26日（太平洋時間）
内容：20勝を達成しよう！（エメラルドによるプレイ継続なし）
3敗するとチャレンジ終了
3回まで参加無料、以降は1回につき10エメラルド消費
自分で作成したデッキで対戦
カードレベル上限：9
20勝を達成すると、下記の2つのオンライン大会に参加できるようになります。
１．「クラロワリーグ アジア公式オンライン大会」
クラロワリーグのプロチームと契約するために用意された、次のステップです。
※当オンライン大会で勝ち進んでも、プロチームと契約できることが保証されるわけではありません。
２．WCGのオンライン予選大会
今年の7月18日から21日に開催される「WCG 2019 Xi'an（WCG 2019西安）」のオンライン予選大会です。
詳しくはこちら：「クラロワリーグ Q&A」、「WCG 2019 Xi'an」
限定スタンプが貰える！
20勝を達成した方は、限定スタンプも貰えます。対戦相手がこの「20勝達成の証」をバトルで使ってきたら…落ち着いて。あなたの健闘を祈っています！
最後に、「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に合わせて行われる生放送をご紹介します！
【放送開始】
3月21日（木）17:00
【出演者】
RAD、焼き鳥、ライキジョーンズ、天GOD、KK19212、その他1名（MC）
部屋から出ることができた順に、特上寿司、焼肉弁当、幕の内弁当、おにぎりが振る舞われるそうです。熾烈な戦いになりそうですね...。
そのほか、クラロワYouTuberのドズルさんも、「クラロワリーグ20勝チャレンジ」に挑戦する生放送を実施予定です。
気になる方は、ぜひ視聴と応援をしてみてくださいね！
それでは、皆さんの健闘を祈ります。
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム