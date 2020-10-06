🌟これらのバランス調整は10月6日に実装されます。

🔫マスケット銃士

初回攻撃スピード: +0.3s

(三銃士の場合全員に適用)

マスケット銃士は多くのユーザーの間で人気の存在でしたが、今後彼女をアリーナで見る機会は少なくなるかも知れません😱

初回攻撃スピードを減速させることにより、彼女の存在を高火力キャラクターへと変更し、さらにアーチャーや吹き矢ゴブリン、マジックアーチャーのような遠距離攻撃部隊とも差別化していくことになります。

【初回攻撃スピードとは？】

ユニットが歩行を初めてから、もしくは召喚されてから攻撃にうつるまでに要する時間のことです。

現在ゲーム内のカード情報画面には表示されていないですが、各カードのパフォーマンスに大きな影響を与える情報になるため、今後のアップデートにてこれらの詳細をカード情報画面に追加する予定です。