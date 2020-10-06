シーズン16：シビれる秋
シビれる季節がやって来ました⚡
暗闇を青い光で切り裂く新たなカード2枚も登場！！
記念すべき100枚目のカード「エレクトロジャイアント」と101枚目のカード「エレクトロスピリット」を使って楽しみましょう！
シーズン16の報酬
クラウンを集めてクラロワパス報酬を手に入れましょう
・70個の報酬をアンロック可能
・35個のクラロワパス報酬
・35個のシーズン報酬
限定装飾アイテム
・エレクトロタワー タワースキン
・限定 エレクトロジャイアントスタンプ
新カード：エレクトロジャイアント
100枚目のカード
記念すべき100枚目のカードはとっても特別！
エレクトロジャイアントはザップパックを通して電気を流し、自分の範囲内に入った敵をスタンさせ攻撃します。
彼のフィンガーガンは本物じゃないなんて言ったらダメですよ！一瞬で気絶させられちゃいます⚡
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スペシャルチャレンジをプレイしてエレクトロジャイアントを今すぐアンロックしましょう！
新カード: エレクトロスピリット
10月14日に登場する2枚目のカードは、エレクトロスピリット⚡
1エリクサーのみで、最大９体の敵を同時に攻撃出来ます！
アリーナを駆け抜ける姿はまさに稲妻です⚡
ビリビリ⚡感電注意！チャージ満タンのアリーナで遊ぼう！
🌟これらのバランス調整は10月6日に実装されます。
🔫マスケット銃士
初回攻撃スピード: +0.3s
(三銃士の場合全員に適用)
マスケット銃士は多くのユーザーの間で人気の存在でしたが、今後彼女をアリーナで見る機会は少なくなるかも知れません😱
初回攻撃スピードを減速させることにより、彼女の存在を高火力キャラクターへと変更し、さらにアーチャーや吹き矢ゴブリン、マジックアーチャーのような遠距離攻撃部隊とも差別化していくことになります。
【初回攻撃スピードとは？】
ユニットが歩行を初めてから、もしくは召喚されてから攻撃にうつるまでに要する時間のことです。
現在ゲーム内のカード情報画面には表示されていないですが、各カードのパフォーマンスに大きな影響を与える情報になるため、今後のアップデートにてこれらの詳細をカード情報画面に追加する予定です。
💀🔥スケルトンドラゴン
攻撃速度: -12%
前回の変更後もスケルトンドラゴンは引き続き強いユニットでした。
そのため、攻撃速度を多少減少させることになりました。
🩹ヒールスピリット
回復効果: -9%
前回の弱体化後もヒールスピリットの人気は衰えませんでした！1エリクサーのコスパが良すぎたのかもしれません…。
✨バトルヒーラー
👻ロイヤルゴースト
バトルヒーラーとロイヤルゴーストは「浮遊」するユニットになりました。
画面上ではすでに浮いているように見えていましたよね🧚♀️
浮遊ユニットになったことで、川の上を通過できるようになりました。
戦い方の幅が広がったと思います💪ぜひお試しを😎
※空中のユニットを攻撃できるということではありません
チャレンジとスタンプ
特別なスペシャルチャレンジをクリアしてスタンプをアンロックしよう！
クラロワパス、エレクトロジャイアントミニコレクションチャレンジ、ショップのいずれかでアンロックが可能です。
クラッシュ・ロワイヤル シーズン１６ : シビれる秋