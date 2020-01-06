クラロワパス シーズン7
クラロワパスとは？
クラロワパスを入手すれば、そのシーズンを通じて特別な報酬や特典をアンロックできます。
クラウンを集めて報酬グレードを高め、クラウン宝箱、そしてボーナスバンクを受け取りましょう！
限定コンテンツ
「シーズン7：旧正月を祝おう」でのみ獲得可能
限定「ちょうちん」タワースキン
限定スタンプ
これらのコンテンツは、シーズン7開催中にしか入手できません。もちろん、入手した報酬は永遠にあなたのものです！
Q12：視聴者や対戦相手からも、使えるデッキの種類が多いことで一目置かれていますが、それに関してはどう思いますか？
A：大事なのは、基礎を磨くこと。それと相手の攻撃をしっかり守ることですね。あとは相手のカードサイクルは把握すること。
Q13：「スターチャンピオンシップ」シーズン2に参加しようか悩んでいるプレイヤーに一言ありますか？
A：思い切って参戦した方がいいと思います！
Q14：最後にファンに一言お願いします。
A：応援ありがとうございました！またすぐアリーナに戻ってこれるよう頑張ります！
35個の報酬グレード！
クラロワパス報酬の内容：
限定
タワースキン
と限定
スタンプ
40000
ゴールド
クラロワパス
ライトニング
宝箱 6個
レア
クラロワパス ライトニング宝箱
（レアカード確定！）
3個
スーパーレア
クラロワパス ライトニング宝箱
（スーパーレアカード確定！）
4個
トレードチケット
4枚
宝箱1個につき最大
7回の雷撃
を使用可能*
ウルトラレア宝箱1個
（ウルトラレアカード確定！）
**
*雷撃を使うことで、欲しいカードを入手できる可能性が高まります。
**アリーナ6以上の場合のみ
クラロワパスの特典
クラロワパスを入手すれば、以下の特典が瞬時に有効になります：
特別チャレンジへの無制限エントリー
次に開けたい宝箱を予約して自動的にアンロック
すべてのクラロワパス宝箱とクラウン宝箱で雷撃が使用可能
クラロワパス所有者限定、黄金のプレイヤー名
クランメンバーへのプレゼント
ボーナスバンク
35個のグレード報酬を全て回収した後、ボーナスバンクが現れます！
10クラウン獲得ごとに250ゴールドがボーナスバンクに満タンになるまで貯まっていき、貯めたゴールドはシーズン終了時に獲得可能です！
クラロワパスの仕組みについて
バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードが上がって新たな報酬が手に入ります。
クラロワパスありでプレイ
報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。
報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！
無料でプレイ
それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。
グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！
各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！
クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！
訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！
クラロワパスなしでプレイ
クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：
34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ボーナスのウルトラレア宝箱1個
（シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）
クラロワパスの入手方法
・クラッシュ・ロワイヤルを開きます
・シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします
・クラロワパスを購入します
これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン7もお楽しみください！