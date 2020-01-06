Q12：視聴者や対戦相手からも、使えるデッキの種類が多いことで一目置かれていますが、それに関してはどう思いますか？



A：大事なのは、基礎を磨くこと。それと相手の攻撃をしっかり守ることですね。あとは相手のカードサイクルは把握すること。





Q13：「スターチャンピオンシップ」シーズン2に参加しようか悩んでいるプレイヤーに一言ありますか？

A：思い切って参戦した方がいいと思います！





Q14：最後にファンに一言お願いします。





A：応援ありがとうございました！またすぐアリーナに戻ってこれるよう頑張ります！