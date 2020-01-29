バレンタインデー特別企画！チョコをもらいたいクラロワ女性キャラクター選手権！
バレンタインデー特別企画！🎁
あなたがチョコをもらいたいクラロワ女性キャラクターはどのキャラクターですか？Twitterであなたのイチオシ女性キャラクターに投票して下さい！
キャンペーン参加方法はとっても簡単。
クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、投稿される
・各グループ投票用投稿(グループA～C)
・各グループ1位同士の決選投票用投稿
に、あなたのイチオシ女性キャラの番号をリプライで投票して下さい！
投票するキャラクターへの想いも一緒に投稿していただけるとうれしいです！🙌
期間中に行われる全4回の投稿にリプライで投票していただいた方の中からそれぞれ抽選で500エメラルドを5名様にプレゼント！！🥳
■キャンペーン概要■
【キャンペーン名】
バレンタインデー特別企画！
チョコをもらいたいクラロワ女性キャラクター選手権！
【キャンペーン期間】
2020年1月29日(水)17:00～2月10日(月)23:59
【応募方法】
クラロワ公式アカウント( @ClashRoyaleJP )をフォローして、期間中投稿される投票用ツイートにあなたがチョコをもらいたい女性キャラクターの番号を想いを添えてリプライで投票
*各投稿(グループA~C、決選投票)1人で何度でも応募OK！
*頂いた投票内容をクラッシュ・ロワイヤルの公式Twitterアカウントで紹介させていただく場合がございます。予めご了承ください。
*鍵付きアカウント、及び投稿後に鍵付きアカウントにされた場合は当選の対象外とさせていただきます。
【当選人数】
20名様 (グループA~C、決選投票)の全4回 x 5名
【当選プレゼント】
エメラルド500個（当選連絡は2月中旬～2月下旬を予定）
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Twitterのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記の注意事項に同意の上、ご投稿ください。ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・投稿者は、Twitter社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、特典を交換・換金・変更することはできません。
・特典の配布において、プレイヤー情報の誤記載により特典が配布できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・本キャンペーンは、Twitter Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにTwitter Japan株式会社は関係ありません。
・本キャンペーンに関しまして、Twitter Japan株式会社は何らの責任も負いません。
・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。
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