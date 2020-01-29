バレンタインデー特別企画！🎁

あなたがチョコをもらいたいクラロワ女性キャラクターはどのキャラクターですか？Twitterであなたのイチオシ女性キャラクターに投票して下さい！









キャンペーン参加方法はとっても簡単。



クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、投稿される



・各グループ投票用投稿(グループA～C)

・各グループ1位同士の決選投票用投稿

に、あなたのイチオシ女性キャラの番号をリプライで投票して下さい！

投票するキャラクターへの想いも一緒に投稿していただけるとうれしいです！🙌





期間中に行われる全4回の投稿にリプライで投票していただいた方の中からそれぞれ抽選で500エメラルドを5名様にプレゼント！！🥳