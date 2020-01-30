シーズン7 グローバル大会 殿堂入りプレイヤー発表！
グローバル大会に参加してくれた皆様、ありがとうございます！そして限定スタンプをGETできたTOP100ランクインの皆様、おめでとうございます！！
シーズン7 グローバル大会 TOP100 プレイヤー一覧
Anaban❤️iulia
KFC
V Ξ N O M
ibrahim
T-Bag
Dynamite I いっせい
ベニテングタケ
グッドナイト下川
飞飞
Lucas❤Bia
<c2>Kid Rodrisツ
Michifu☆
JACK
Ch❤Lauty ^-^⚡
DiegoB
☄PhoenixPA⭐
QUARTY
⚡Darkξηgel⚡
バーガー
Joan
KIX™️Onion
ACE Bansito
ＶＩＩＰ⭐️Ｒ™️
AceVentura
LaGelenka II
malavazi82
Lynn舞厅
Aurora
star就是小菜鸡✨
ちゃぴ丸水産
可哀想な翔子さん(´^ω^｀)
꧁✨***菊花***✨꧂
ENM⚡️M¡g 米格尔
FF™
Toti™
喵喵小天才
¥JEIKO¥
まさき
VULKan
Riku
IMT LaPoKaTi✨
José Jiménez
⭐MilkTruck⭐
ユイ⊿CR(YUIHIIRO)
「TS」Artube
BernsteinCat
☺︎Ｓ Ｐ Ｉ Ｒ Ｉ Ｔ☺︎
中野五月
💲 D.I.M.A.S 💲
Carl the Legend
ジェノス
CA l Sweep
AlanTam
rofolfoxD
世界は謎で出来ている
carloscars⚡
RUBÉN
Ханs
CMcHugh
5hadow
XIO te ama ⚡
あまがわ
Alperen
Magic Jannik
❤Debora❤
레모네이드
j.t.y
Nogi I Lucia
고슴도치
@Arcturius
B-rad
浅笑
<c2> UK I *Max
DLT_さがちゃらす
Faded Mirror
GG I Bj
母さん
°Puddin'
Banフォックス ン⭐️
AllanGr2004
GrImoka
airsurfer
Surg TS
⚡⚡Fares⚡⚡
日南 ゆず
iAmJP
TQ ❤Cuchii Cuu❤
chief keef
吹雪
KIYF John77
Wazap Giorno
⚜️CoDeMaGic⚜️
ztephan
공부좀하자
JESTER€Ro(Ya)Ri
Nova I Abaddon
PvPeter
柒夜
●iMrFazΖez《
ＡＱＵＡ
フェアプレイ実現に向けた取り組み
グローバル大会のTOP100プレイヤーは、Supercellのフェアプレイポリシーに従って認定されました。
限定スタンプは今後も入手可能です！
新しいグローバル大会は毎シーズン開催されます！
今回殿堂入りできなかった方も、スキルを磨いて次回に備え、
次こそ限定スタンプ獲得と殿堂入りを目指してください！