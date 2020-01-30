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2020年1月30日
Blog – Clash Royale

シーズン7 グローバル大会 殿堂入りプレイヤー発表！

グローバル大会に参加してくれた皆様、ありがとうございます！そして限定スタンプをGETできたTOP100ランクインの皆様、おめでとうございます！！

シーズン7 グローバル大会 TOP100 プレイヤー一覧

  • Anaban❤️iulia

  • KFC

  • V Ξ N O M

  • ibrahim

  • T-Bag

  • Dynamite I いっせい

  • ベニテングタケ

  • グッドナイト下川

  • 飞飞

  • Lucas❤Bia

  • <c2>Kid Rodrisツ

  • Michifu☆

  • JACK

  • Ch❤Lauty ^-^⚡

  • DiegoB

  • ☄PhoenixPA⭐

  • QUARTY

  • ⚡Darkξηgel⚡

  • バーガー

  • Joan

  • KIX™️Onion

  • ACE Bansito

  • ＶＩＩＰ⭐️Ｒ™️

  • AceVentura

  • LaGelenka II

  • malavazi82

  • Lynn舞厅

  • Aurora

  • star就是小菜鸡✨

  • ちゃぴ丸水産

  • 可哀想な翔子さん(´^ω^｀)

  • ꧁✨***菊花***✨꧂

  • ENM⚡️M¡g 米格尔

  • FF™

  • Toti™

  • 喵喵小天才

  • ¥JEIKO¥

  • まさき

  • VULKan

  • Riku

  • IMT LaPoKaTi✨

  • José Jiménez

  • ⭐MilkTruck⭐

  • ユイ⊿CR(YUIHIIRO)

  • 「TS」Artube

  • BernsteinCat

  • ☺︎Ｓ Ｐ Ｉ Ｒ Ｉ Ｔ☺︎

  • 中野五月

  • 💲 D.I.M.A.S 💲

  • Carl the Legend

  • ジェノス

  • CA l Sweep

  • AlanTam

  • rofolfoxD

  • 世界は謎で出来ている

  • carloscars⚡

  • RUBÉN

  • Ханs

  • CMcHugh

  • 5hadow

  • XIO te ama ⚡

  • あまがわ

  • Alperen

  • Magic Jannik

  • ❤Debora❤

  • 레모네이드

  • j.t.y

  • Nogi I Lucia

  • 고슴도치

  • @Arcturius

  • B-rad

  • 浅笑

  • <c2> UK I *Max

  • DLT_さがちゃらす

  • Faded Mirror

  • GG I Bj

  • 母さん

  • °Puddin'

  • Banフォックス ン⭐️

  • AllanGr2004

  • GrImoka

  • airsurfer

  • Surg TS

  • ⚡⚡Fares⚡⚡

  • 日南 ゆず

  • iAmJP

  • TQ ❤Cuchii Cuu❤

  • chief keef

  • 吹雪

  • KIYF John77

  • Wazap Giorno

  • ⚜️CoDeMaGic⚜️

  • ztephan

  • 공부좀하자

  • JESTER€Ro(Ya)Ri

  • Nova I Abaddon

  • PvPeter

  • 柒夜

  • ●iMrFazΖez《

  • ＡＱＵＡ

フェアプレイ実現に向けた取り組み

グローバル大会のTOP100プレイヤーは、Supercellのフェアプレイポリシーに従って認定されました。

フェアプレイポリシーの詳細はこちら

限定スタンプは今後も入手可能です！

新しいグローバル大会は毎シーズン開催されます！
今回殿堂入りできなかった方も、スキルを磨いて次回に備え、
次こそ限定スタンプ獲得と殿堂入りを目指してください！