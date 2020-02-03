クラロワパス シーズン8
魔盒降临，亚洲颤抖！PANDORA，这个错过了CRL战队赛的日本天才，在近一年多的时间里展现出令人惊讶的超强天赋。从拿到AME亚洲锦标赛冠军到打进CRL月度决赛，从登顶六月份天梯第一到Queso Cup上夺得亚军，PANDORA在整个2021年状态火热、一路超神，已然成为了日本CR又一面新的旗帜。CRSC第一赛季铩羽而归的PANDORA，已经准备好了自己的复仇计划，前一次慢热过早出局的他，此番必将一上来就火力全开。
素人战神，超级黑马！ARIMURA，这位此前几乎没有任何辉煌参赛履历的素人选手，在CRSC第一赛季上一战成名，从海选杀出后，ARIMURA连续两周在高手云集的天王金字塔打出高光表现，最后的总决赛上更是一举挺进4强，创下日本选手在第一赛季的最好成绩。此番再次参加CRSC，已经给我们缔造过三个皇家巨人同时开炮名场面的ARIMURA，又会给我们带来怎样的惊喜呢？褪去青涩的他，一定还将迸发出更大的能量！
耀眼新星，韩国希望！虽然同样因为年龄过小没能参与到CRL战队赛，但韩国超级新星TRB SandBox仅仅用了不到一年的时间就让世界见识到了他的强大。CRL今年六个赛季，SandBox三次打进32强，两次登上月度决赛的舞台，四月决赛更是屈居亚军、离封神只差一步，并以主力单打的身份跟随韩国队一起拿到了2021NT国家杯季军。这位16岁的少年，已经成为韩国CR的未来与希望，首次参加CRSC的他已经准备好了再次秀翻全场！
大费荣耀，水人之王！Shaden Smuki，这位成名很早的韩国老将，在CRSC的舞台迎来了自己的第二春。CRSC第一赛季，Shaden Smuki在天王金字塔中存活多达4周，成为表现最为抢眼的韩国选手，比起他的成绩，Shaden Smuki标志性的大费推进打法更是让人过目不忘。不论是刚猛的石头人，还是绝活水人套，都让人看到他对大费推进体系独到的理解，再次光临天王金字塔，Shaden Smuki必将让诸位大神品尝被一波带走的感觉。
ボーナスバンク
35個のグレード報酬を全て回収した後、ボーナスバンクが現れます！
10クラウン獲得ごとに250ゴールドがボーナスバンクに満タンになるまで貯まっていき、貯めたゴールドはシーズン終了時に獲得可能です！
狮城骄傲，天梯猛男！熟悉CRL的老观众一定不会忘记FamousKid这个ID，2020CRL东方赛区，FamousKid在TTG战队开启了自己的职业生涯，小试牛刀展现出不俗的天赋。进入个人赛时代后，FamousKid继续火力全开，连续五个赛季杀进天梯前30、两次跻身天梯前十，证明这位来自新加坡的天才非同寻常。CRL积分高居全球第21位的FamousKid，无惧任何天王金字塔的任何对手，他将倾尽全力捍卫东南亚CR的荣光。
クラロワパスの仕組みについて
バトルでクラウンを集めれば、報酬グレードが上がって新たな報酬が手に入ります。
クラロワパスありでプレイ
報酬のアンロックには、各グレードにつき10クラウンが必要です。それぞれの報酬グレードから、クラロワパス報酬とクラウン宝箱を1つずつ入手できます。
報酬グレードのアンロックには時間制限がありません。どんどんクラウンを集めましょう！
無料でプレイ
それぞれの報酬グレードで、クラウン宝箱を1個入手できます。
グレードのアンロックは基本的に24時間に1つですが、週末に限り、24時間に2つアンロックすることができます！
各シーズンの最終グレードからは、クラウン宝箱の代わりに、ウルトラレア宝箱が与えられます！
クラウン宝箱はシーズンの間たまっていきますが、毎日アンロックできなくても大丈夫です！
訓練キャンプとフレンドバトル、プライベート大会以外であれば、どのゲームモードでもクラウンを集めることができます！
クラロワパスなしでプレイ
クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：
34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ボーナスのウルトラレア宝箱1個
（シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）
防守之神，矿工本人！来自中国的名将嗨尔，正在打出一个现象级的完美赛季，CRL战队时代就硕果累累的他，在进入个人赛时代后还能更进一步！2021赛季，嗨尔不但四次杀进CRL全球32强，更是唯一一位打进过月度决赛的中国选手。在CRSC第一赛季的舞台，嗨尔又是两度摘下周冠军并且获得了总决赛亚军，稳定得如同一台机器。CRSC第二赛季，如日中天的嗨尔仍将是夺魁的大热，让我们屏住呼吸、静候矿工之神的登场！