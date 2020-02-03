防守之神，矿工本人！来自中国的名将嗨尔，正在打出一个现象级的完美赛季，CRL战队时代就硕果累累的他，在进入个人赛时代后还能更进一步！2021赛季，嗨尔不但四次杀进CRL全球32强，更是唯一一位打进过月度决赛的中国选手。在CRSC第一赛季的舞台，嗨尔又是两度摘下周冠军并且获得了总决赛亚军，稳定得如同一台机器。CRSC第二赛季，如日中天的嗨尔仍将是夺魁的大热，让我们屏住呼吸、静候矿工之神的登场！