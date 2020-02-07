アジアの頂点を決める『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2が本日開幕🎊

日本、中国、韓国、そして東南アジアの4つの地域から選抜されたスタープレイヤー10名が2日間にわたり「シーディングウィーク」の頂点を競い合います！



DAY 1ではスタープレイヤー10名が2つのグループに分かれ、シングルラウンドロビン形式（全プレイヤーが1回ずつ対戦する総当たり戦）で戦い、その結果がDAY2のスターピラミッドのシード順位に反映されます。各グループの選手はこちら👇





グループA： PANDORA選手、Tattoos選手、 Higher選手、 Nova Lciop選手、ARIMURA選手



グループB： KK選手、TRB SandBox選手、Auk選手、FamousKid選手、Shaden Smuki選手



マッチは全てBO1で行われるため、デッキの選択、そしてたったひとつのミスが勝負の明暗を分けるでしょう。

