バレンタインデー特別企画！チョコをもらいたいクラロワ女性キャラクター選手権！ 結果発表！！！!
先日行われたバレンタインデー特別企画「バレンタインデー特別企画！チョコをもらいたいクラロワ女性キャラクター選手権！💗💕」の結果発表を行います！！
キャンペーン概要はこちら
有効投票数合計3,863票！！😲
非常に多くの投票を頂きありがとうございました！！これより各グループの投票結果、そして決選投票により選ばれた上位3位を発表いたします！！
두 달 만에 다시 돌아온 클래시 로얄 스타 챔피언십, 새로운 시즌에서는 누가 가장 빛나게 될까요?
클래시 로얄 스타 챔피언십 시즌 2는 2개월 동안 8주간의 경기로 진행되며 토요일과 일요일 오후 6시에 시작합니다.
새로운 스타의 등장을 지켜봐 주세요!✨
CRSC S2首场比赛即将打响，为大家带来新鲜出炉的赛事日程海报，快抓紧时间收藏下来，为喜爱的选手加油吧~
グループB
①ネクロマンサー 73票
②アウトローガール 356票
③マスケット銃士 390票 🍫
④ラムライダー 66票
グループAと打って変わって、グループBはアウトローガールとマスケット銃士の一騎打ち！！激しい戦いの中、最後に一歩抜きんでたのはクラロワの中での先輩キャラクターであるマスケット銃士でした！！
グループC
①ロケット砲士 73票
②プリンセス 493票 🍫
③バトルヒーラー 143票
④ダークネクロ 121票
圧倒的な人気を誇るプリンセスが他の追随を許さない独走！！！2位のバトルヒーラーの3倍以上の票を集め圧勝し、決選投票へ！！
アジアの頂点を決める『クラロワ スターチャンピオンシップ アジア頂上決定戦』シーズン2が本日開幕🎊
日本、中国、韓国、そして東南アジアの4つの地域から選抜されたスタープレイヤー10名が2日間にわたり「シーディングウィーク」の頂点を競い合います！
DAY 1ではスタープレイヤー10名が2つのグループに分かれ、シングルラウンドロビン形式（全プレイヤーが1回ずつ対戦する総当たり戦）で戦い、その結果がDAY2のスターピラミッドのシード順位に反映されます。各グループの選手はこちら👇
グループA： PANDORA選手、Tattoos選手、 Higher選手、 Nova Lciop選手、ARIMURA選手
グループB： KK選手、TRB SandBox選手、Auk選手、FamousKid選手、Shaden Smuki選手
マッチは全てBO1で行われるため、デッキの選択、そしてたったひとつのミスが勝負の明暗を分けるでしょう。
どの選手も優勝候補という、激戦必死の好カードが組まれています。
グループAのPANDORA選手、Higher選手、そしてNova Lciop選手は『クラロワリーグ』大会ランキングの上位にランクインしており、Tattoos選手とARIMURA選手の2名はシーズン1のベスト4に入っています。
グループBには『クラロワリーグ』大会ランキングTOP 10にランクインしているKK選手とTRB SandBox選手、そして前シーズンチャンピオンのAuk選手がおり、こちらのグループも猛者揃いです。
Shaden Smuki選手の高コストデッキは間違いなく脅威になるでしょう。そして、FamousKid選手も初参戦ながらポテンシャル十分の要注意人物です。
どの選手が最後まで勝ち残るのか全く予想がつきません！
DAY 1終了後スタープレイヤー10名はそれぞれの順位に応じて「スターピラミッド」に組み込まれます。
そして、明日18時からのDAY 2では「スターピラミッド」にそって下段から上段へと対戦し、全9回のマッチを行います。
マッチ終了後、下位のプレイヤーが勝利した場合は、勝者と敗者の位置が入れ替わり、そのまま勝利したプレイヤーは次の対戦相手とのマッチに進みます。
「シーディングウィーク」終了時の順位に応じてスタープレイヤーはスターポイントと賞金を獲得します。