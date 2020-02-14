バレンタインデー特別企画第二弾！！ #クラロワバレンタイン 動画投稿キャンペーン
バレンタインデー特別企画第二弾！！🎁🎁
プリンセスの優勝で幕を閉じた「チョコをもらいたいクラロワ女性キャラクター選手権」！！
その結果を踏まえて、上位3キャラクターの好プレー動画投稿企画を開催します！
キャンペーン参加方法はとっても簡単。
クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、下記の対象カードを使用した好プレー動画を( #クラロワバレンタイン )のハッシュタグを付けてツイートするだけ！！動画のタイトルも一緒に投稿していただけるとうれしいです！🙌 良い作品はTwitter公式アカウントで紹介させていただきます！
【対象カード】
・プリンセス
・P.E.K.K.A
・マスケット銃士
期間中に投稿してくださった方の中から抽選で10名様に500エメラルドをプレゼントします🥳
好了，看完了新赛季的第一期数据榜单，该用什么卡组冲天梯想必你心中已经有答案了，赶紧去竞技场上操练起来吧~本周末十大天王争霸赛将休赛一周为CRL八月决赛让路，本栏目也将在下下周回归，继续为你用数据说话！
■キャンペーン概要■
【キャンペーン名】
バレンタインデー特別企画第二弾！！
#クラロワバレンタイン 動画投稿キャンペーン
【キャンペーン期間】
2020年2月14日(金)15:00～2020年2月24日(月)23:59
【応募方法】
クラロワ公式アカウント( @ClashRoyaleJP )をフォローして、上記の対象カードを使用した好プレー動画をあなたの考えたタイトルと共に( #クラロワバレンタイン )のハッシュタグを付けてツイート
*1人で何度でも応募OK！
*同じ動画を複数回投稿するのはお控えください。
*対象カード3種類全てをデッキに入れる必要はありません。
*必ずご自身のプレー動画を応募してください。
*投稿された作品をクラッシュ・ロワイヤルの公式Twitterアカウントで紹介させていただく場合がございます。予めご了承ください。
*鍵付きアカウント、及び投稿後に鍵付きアカウントにされた場合は当選の対象外とさせていただきます。
【当選人数】 10名様
【当選プレゼント】500エメラルド（当選連絡は3月中旬～3月下旬を予定）
プレイ動画の作成方法がわからない場合は、こちらをご参照ください。
(下記以外の方法で作成いただいても問題ございません)
プレイ動画 録画方法(iPhone)
https://support.apple.com/ja-jp/HT207935
プレイ動画 編集方法(iPhone)
https://support.apple.com/ja-jp/HT207587
プレイ動画 録画方法(Android)https://support.google.com/googleplay/answer/6274965?hl=ja
プレイ動画 編集方法(Android)https://support.google.com/photos/answer/6128862?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja&oco=0
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Twitterのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡および賞品発送が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記の注意事項に同意の上、ご投稿ください。ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・投稿者は、Twitter社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、特典を交換・換金・変更することはできません。
・特典の配布において、プレイヤー情報の誤記載により特典が配布できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・本キャンペーンは、Twitter Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにTwitter Japan株式会社は関係ありません。
・本キャンペーンに関しまして、Twitter Japan株式会社は何らの責任も負いません。
・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。
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