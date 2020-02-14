バレンタインデー特別企画第二弾！！🎁🎁





プリンセスの優勝で幕を閉じた「チョコをもらいたいクラロワ女性キャラクター選手権」！！

その結果を踏まえて、上位3キャラクターの好プレー動画投稿企画を開催します！





キャンペーン参加方法はとっても簡単。



クラロワ公式Twitterアカウントをフォローして、下記の対象カードを使用した好プレー動画を( #クラロワバレンタイン )のハッシュタグを付けてツイートするだけ！！動画のタイトルも一緒に投稿していただけるとうれしいです！🙌 良い作品はTwitter公式アカウントで紹介させていただきます！



【対象カード】

・プリンセス

・P.E.K.K.A

・マスケット銃士

期間中に投稿してくださった方の中から抽選で10名様に500エメラルドをプレゼントします🥳

