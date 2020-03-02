4周年記念🎉『クラッシュ・ロワイヤル』の配信＆視聴キャンペーンを開催🎊

『クラロワ』を条件に応じて配信＆視聴するとコインプレゼント🎁







⏰実施期間⏰

2020年3月2日（月）14:00 ~ 2020年3月8日（日）23:59

※日付の区切りはAM0時です

※日付の区切りをまたいだ配信の場合、配信スタートをした日付で日数が集計されます。







🎥配信者さん参加方法🎥

Step1：配信開始時にアプリ設定を『クラロワ』にする



Step2：配信タイトルに『#クラロワ4周年おめでとう』を入れて15分以上『クラロワ』の配信をする



Step3：キャンペーン終了後、後日運営からのお知らせに届くフォームに申請する。











⭐️賞品⭐️

配信日数に応じて抽選で豪華賞品プレゼント！



1日配信：抽選で30名様に1000コイン

4日配信：抽選で30名様に500エメラルド

※コインはミラティブアプリ内で使用できるコインです。







(注意:必ず、Mirrativの配信画面からアプリ設定して下さい)