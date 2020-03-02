【Mirrativ】4周年記念！『クラロワ』配信＆視聴キャンペーン！【3/2 ~ 3/8】
4周年記念🎉『クラッシュ・ロワイヤル』の配信＆視聴キャンペーンを開催🎊
『クラロワ』を条件に応じて配信＆視聴するとコインプレゼント🎁
⏰実施期間⏰
2020年3月2日（月）14:00 ~ 2020年3月8日（日）23:59
※日付の区切りはAM0時です
※日付の区切りをまたいだ配信の場合、配信スタートをした日付で日数が集計されます。
🎥配信者さん参加方法🎥
Step1：配信開始時にアプリ設定を『クラロワ』にする
Step2：配信タイトルに『#クラロワ4周年おめでとう』を入れて15分以上『クラロワ』の配信をする
Step3：キャンペーン終了後、後日運営からのお知らせに届くフォームに申請する。
⭐️賞品⭐️
配信日数に応じて抽選で豪華賞品プレゼント！
1日配信：抽選で30名様に1000コイン
4日配信：抽選で30名様に500エメラルド
※コインはミラティブアプリ内で使用できるコインです。
(注意:必ず、Mirrativの配信画面からアプリ設定して下さい)
📺視聴者さん参加方法📺
『クラロワ』がアプリ設定されている配信に遊びにいき、コメントするだけ！
コメントで配信者さんを応援しよう🎉
⭐️賞品⭐️
配信を視聴&コメントされた方の中から抽選でプレゼント！
抽選で30名様に500コイン
※コインはミラティブアプリ内で使用できるコインです。
配信一覧はこちら
注意事項
1ヶ月以内に同一端末にて利用規約違反等の確認できたアカウントや注意喚起を受けているアカウント、一部の企画配信、運営アカウントは集計から除外します。
『クラッシュ・ロワイヤル』
以外の配信内容の場合は、除外させていただきます。
配信内容確認のため、アーカイブを非公開もしくは削除されている方は除外させていただく場合がございます。
その他、運営が不適切と判断した場合には集計から除外させていただきます。
当社ログからの集計です。
同一端末で複数のアカウントを利用している場合、条件を満たした最初のアカウントのみプレゼントが届きます。
端末の言語設定を日本語にしている方がキャンペーン参加対象です。日本語以外を設定されている場合、キャンペーンの参加対象外となります。
お問い合わせは、Mirrativ（ミラティブ）アプリ内の「お問い合わせ」からお願いいたします。
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マイアプリ登録をして『クラッシュ・ロワイヤル』の配信を楽しもう！
クラロワをマイアプリに登録すると、アプリTOP「マイアプリ」タブより一覧表示できます。また、クラロワの配信が始まると、PUSH通知を受け取ることができます。
Mirrativ（ミラティブ ）とは
スマホゲーム配信者数、圧倒的No.1！スマホ1台でかんたんに画面配信ができるアプリです。
▶︎ ダウンロードはこちら📱
https://app.adjust.com/8wzzwqp_uuwh64s
キャンペーンに関する免責事項
当企画は株式会社ミラティブが運営を行います。
必要と判断した場合には、本応募要項を変更できるほか、当企画の適正な運営を確保するために必要なあらゆる対応が出来るものとします。
参加者は当企画の参加にあたり、本応募要項および事務局の運営方針に従うものとし、その運営方針について一切異議を申し立てないものとします。
企画への参加はミラティブのスマホアプリからどなたでも可能です。
当選された方の権利を他人に譲渡、貸与などすることはできません。
不正行為が確認された場合は権利を無効とさせていただきます。
賞品付与対象者の方へのお知らせは、キャンペーン日程の終了以降、順次おこなう予定です。
賞品付与までは、お知らせから更に数日程度お時間をいただきます。本企画は予告無く変更、中止されることがあります。
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