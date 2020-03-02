祝★クラロワ4周年！Twitterフォロー&RTキャンペーン！
2020年3月2日で、クラッシュ・ロワイヤルは4周年を迎えます🥳✨🥳✨
今までクラロワを支えてくださった皆様に感謝を込めて、久々の
Twitterフォロー&RTキャンペーンを開催します！
今回は、達成したRT数分のエメラルドを30名で山分け！！
RT数が増えれば増えるほどプレゼントするエメラルドの数が増えます！
皆様のフォロー&RT、お待ちしております！！🙌
本週六，第3週的挑戰賽將到來，稍微劇透一下，又有超級厲害的大神來襲，金字塔中第3至第10位的天王要小心囉！請記得本週六日17點鎖定日文賽事頻道觀看直播！更多消息持續留意賽事新聞！
■キャンペーン概要■
【キャンペーン名】
祝★クラロワ4周年 Twitterフォロー&RTキャンペーン
【キャンペーン期間】
2020年3月2日(月)15:00～3月8日(月)23:59
【応募方法】
クラロワ公式Twitterアカウント ( @ClashRoyaleJP ) をフォローして、該当のツイートをキャンペーン期間内にRT
【当選人数】
30名様
（当選連絡は3月下旬～4月上旬を予定）
【当選プレゼント】
達成したRT数分のエメラルドを30名で山分け！
(例. 6,000RTなら200エメラルド/名、12,000RTなら400エメラルド/名、、、、)
【当選発表】
・応募条件を満たした方の中から当選された方に、Twitterのダイレクトメッセージにて当選通知とその後のご案内をさせていただきます。
※ダイレクトメッセージでの連絡から7日間返信がない場合は当選が無効となります。
※都合により当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャンペーン注意事項■
投稿者は、下記の注意事項に同意の上、ご投稿ください。ご投稿の事実をもって、投稿者は下記の注意事項に同意したものとみなされます。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止させていただく場合がございます。
・当選は、お一人様一回までとなります。
・投稿者は、Twitter社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。
・本キャンペーンの抽選、当選結果等に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することや、特典を交換・換金・変更することはできません。
・特典の配布において、プレイヤー情報の誤記載により特典が配布できない場合は、弊社では一切の責を負わないものとします。
・本キャンペーンは、Twitter Japan株式会社が後援、支持、または運営するものではなく、本キャンペーンにTwitter Japan株式会社は関係ありません。
・本キャンペーンに関しまして、Twitter Japan株式会社は何らの責任も負いません。
・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。
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