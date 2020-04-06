中国のXYD選手にチャレンジを申し込んだのは台湾のDetect Proudwolf選手。

スターピラミッドでは常に安定したパフォーマンスをみせるXYD選手を攻略するのは容易いことではないでしょう。

Detect Proudwolf選手は大方の予想を覆すことができるのか、楽しみなマッチアップです！