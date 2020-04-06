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2020年4月6日
Blog – Clash Royale

クラロワパス シーズン10

Match 5

スターピラミッド 6位- XYD（@XYD_CN）選手 🆚 チャレンジャー- Detect Proudwolf選手(Detective_Calm)

中国のXYD選手にチャレンジを申し込んだのは台湾のDetect Proudwolf選手。

スターピラミッドでは常に安定したパフォーマンスをみせるXYD選手を攻略するのは容易いことではないでしょう。

Detect Proudwolf選手は大方の予想を覆すことができるのか、楽しみなマッチアップです！

Match 6

スターピラミッド 5位-Auk選手（@aurora4270）選手 🆚 チャレンジャー-KICUFULI選手(@KICUFULIきくふりCR)

Match 7

スターピラミッド 4位- Higher選手（@Higher_CR） 🆚 チャレンジャー- GGbond選手(@GGbond)

クラロワパスの特典

Match 8

スターピラミッド 3位- PANDORA選手 (@PandoraRa11) 🆚 チャレンジャー- Houyi選手

ボーナスバンク

35個のグレード報酬を全て回収した後、ボーナスバンクが現れます！

10クラウン獲得ごとに250ゴールドがボーナスバンクに満タンになるまで貯まっていき、貯めたゴールドはシーズン終了時に獲得可能です！


(シーズン10限定)

通常上限10,000→シーズン10限定で上限25,000!

前回PANDORA選手はHouyi選手元チームメイトのFearless選手を破っています。


Houyi選手はFearless選手の敵討ちに燃えていることでしょう。

本日の配信をお楽しみに！

今夜スタープレイヤーが座る椅子を奪い取るチャレンジャーは果たして現れるのでしょうか！

見逃し厳禁の熱い試合の連続になるでしょう🔥

18時からのライブ配信をぜひお楽しみください！
配信はこちら

クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：

  • 34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）

  • ボーナスのウルトラレア宝箱1個

    （シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）

クラロワパスの入手方法

・クラッシュ・ロワイヤルを開きます

・シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします

・クラロワパスを購入します

これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン10もお楽しみください！

もっと詳しく知りたいですか？

こちらから、クラロワパスに関する詳細とよくある質問をご確認ください！