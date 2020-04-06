クラロワパス シーズン10
Match 5
スターピラミッド 6位- XYD（@XYD_CN）選手 🆚 チャレンジャー- Detect Proudwolf選手(Detective_Calm)
中国のXYD選手にチャレンジを申し込んだのは台湾のDetect Proudwolf選手。
スターピラミッドでは常に安定したパフォーマンスをみせるXYD選手を攻略するのは容易いことではないでしょう。
Detect Proudwolf選手は大方の予想を覆すことができるのか、楽しみなマッチアップです！
Match 6
スターピラミッド 5位-Auk選手（@aurora4270）選手 🆚 チャレンジャー-KICUFULI選手(@KICUFULIきくふりCR)
Match 7
スターピラミッド 4位- Higher選手（@Higher_CR） 🆚 チャレンジャー- GGbond選手(@GGbond)
クラロワパスの特典
Match 8
スターピラミッド 3位- PANDORA選手 (@PandoraRa11) 🆚 チャレンジャー- Houyi選手
ボーナスバンク
35個のグレード報酬を全て回収した後、ボーナスバンクが現れます！
10クラウン獲得ごとに250ゴールドがボーナスバンクに満タンになるまで貯まっていき、貯めたゴールドはシーズン終了時に獲得可能です！
(シーズン10限定)
通常上限10,000→シーズン10限定で上限25,000!
前回PANDORA選手はHouyi選手元チームメイトのFearless選手を破っています。
Houyi選手はFearless選手の敵討ちに燃えていることでしょう。
本日の配信をお楽しみに！
今夜スタープレイヤーが座る椅子を奪い取るチャレンジャーは果たして現れるのでしょうか！
見逃し厳禁の熱い試合の連続になるでしょう🔥
18時からのライブ配信をぜひお楽しみください！
配信はこちら
クラロワパスを持たずにプレイしても、以下の報酬を獲得できます：
34個のクラウン宝箱（エメラルドや様々なレア度のカードを含む）
ボーナスのウルトラレア宝箱1個
（シーズン開始時にアリーナ7以上の場合のみ）
クラロワパスの入手方法
・クラッシュ・ロワイヤルを開きます
・シーズン画面上部またはショップでクラロワパスをタップします
・クラロワパスを購入します
これでクラロワパスはあなたのものです！限定報酬を入手して、シーズン10もお楽しみください！
もっと詳しく知りたいですか？