2020年5月1日
Blog – Clash Royale
クラロワの大会で優勝して、ごちそうをもらおう！(面白法人カヤック主催 おうちでごちそう杯) 開催！ エントリー受付中！
学校が休みになり、友だちと遊べなくて、家にいる時間が長くなりました。外に出ることも難しいので、ゲームをやる時間が増えた方も多いのではないでしょうか。
ゲームばかりやっていると、家族が心配することも多くなると思います。そこでゲームをやると家族が喜ぶイベントを開催することにしました。
題して、
おうちでごちそう杯
通常の大会では、ギフトコードが賞品になることが多いのですが、本大会では食べ物や飲み物のようなステイホームを楽しくするものが賞品です。
子どもたちはゲームができて楽しい。家族みんなもおいしい食べ物が食べれて嬉しい。
そんな、ステイホームの状況下でも、家族みんなで楽しく過ごせることを目指しています。
大会に参加して、食卓でおいしいごちそうを家族みんなで囲みましょう。
大会概要
おうちでごちそう杯 クラッシュ・ロワイヤル大会
■エントリー期間：2020年5月1日(金)12:00〜5月5日(火)12:00
■大会開始日時：2020年5月5日(火)15:00
■参加費：無料
■トーナメント方式：シングルエリミネーション
■出場枠の上限：128人
*エントリーが上限を超えた場合は、抽選となります。
■大会形式：オンライン大会
■抽選方法：エントリー先着順
*エントリーした日時が早い順に参加が自動的に確定します。
■大会詳細ページ
https://tonamel.com/competitio...
■賞品
・優勝：山安詰合せ「匠味」 http://www.yamayasu.shop/shopd...
・準優勝：厳選詰合せ http://www.yamayasu.shop/shopd...