学校が休みになり、友だちと遊べなくて、家にいる時間が長くなりました。外に出ることも難しいので、ゲームをやる時間が増えた方も多いのではないでしょうか。

ゲームばかりやっていると、家族が心配することも多くなると思います。そこでゲームをやると家族が喜ぶイベントを開催することにしました。

題して、

おうちでごちそう杯





通常の大会では、ギフトコードが賞品になることが多いのですが、本大会では食べ物や飲み物のようなステイホームを楽しくするものが賞品です。

子どもたちはゲームができて楽しい。家族みんなもおいしい食べ物が食べれて嬉しい。

そんな、ステイホームの状況下でも、家族みんなで楽しく過ごせることを目指しています。

大会に参加して、食卓でおいしいごちそうを家族みんなで囲みましょう。