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2020年5月1日
Blog – Clash Royale

クラロワの大会で優勝して、ごちそうをもらおう！(面白法人カヤック主催 おうちでごちそう杯) 開催！ エントリー受付中！

学校が休みになり、友だちと遊べなくて、家にいる時間が長くなりました。外に出ることも難しいので、ゲームをやる時間が増えた方も多いのではないでしょうか。

ゲームばかりやっていると、家族が心配することも多くなると思います。そこでゲームをやると家族が喜ぶイベントを開催することにしました。

題して、

おうちでごちそう杯


通常の大会では、ギフトコードが賞品になることが多いのですが、本大会では食べ物や飲み物のようなステイホームを楽しくするものが賞品です。

子どもたちはゲームができて楽しい。家族みんなもおいしい食べ物が食べれて嬉しい。

そんな、ステイホームの状況下でも、家族みんなで楽しく過ごせることを目指しています。

大会に参加して、食卓でおいしいごちそうを家族みんなで囲みましょう。

大会概要

おうちでごちそう杯 クラッシュ・ロワイヤル大会

■エントリー期間：2020年5月1日(金)12:00〜5月5日(火)12:00

■大会開始日時：2020年5月5日(火)15:00

■参加費：無料

■トーナメント方式：シングルエリミネーション

■出場枠の上限：128人
*エントリーが上限を超えた場合は、抽選となります。

■大会形式：オンライン大会

■抽選方法：エントリー先着順
*エントリーした日時が早い順に参加が自動的に確定します。

■大会詳細ページ
https://tonamel.com/competitio...

■賞品

・優勝：山安詰合せ「匠味」 http://www.yamayasu.shop/shopd...

・準優勝：厳選詰合せ http://www.yamayasu.shop/shopd...