【5月9日】クラロワ公式オープン大会を開催！
東南亞賽區坐擁Panda、Detect Proudwolf雙大新秀，再加上地表最強5400盃的guoyuan，也有潛力與對手一較高下。日本賽區則由三大魔王Lim l Endo、PANDORA和KK領銜，硬實力爆棚。中國大陸賽區為Auk、Higher以及新人週冠軍ONE-TWO，全力爭取衛冕。韓國賽區不但有雙冠王Coco坐鎮，還有今年CRL亞洲最強的SandBox以及擊敗過Lciop的Seori，同樣擁有爭冠實力。
■参加方法
・5月9日(土) 13:05にクラロワ公式アカウントから大会名とパスワードが公開されます
・5月9日(土) 14:00に一斉に大会が開催されます
・最大参加人数は8000名です
・先着順になります
■予選ルール
プライベート大会機能を採用します
・プレイヤー数 : 1000人
・準備期間 : 60分
※時間内にプライベート大会へ入室されなかった場合は失格となります
対戦期間 : 60分
・ゲームモード : 通常バトル
・レベル上限 : 9
・敗北数上限 : 4敗
・各大会上位1名のプレイヤーは決勝大会へ進出できる
※出場を辞退した場合は繰り下げます
■決勝大会ルール
・フレンドバトル機能を採用します
・8名の対戦組み合わせはくじ引きで決めます
・全ての対戦はBo3で行います
・デッキ登録制で、各選手はトーナメントの各試合前に4つのデッキを登録します
・4つのデッキに使用できるカードはそれぞれ1回のみです
・4デッキ×8枚の32枚のカードを使用してください
・ゲーム間のデッキ選択タイムは1分とします
・トーナメントで勝ち進むごとにデッキの登録内容を変更することは可能です
・デッキの登録内容変更タイムは5分とします
・3位決定戦は行いません
■配信
5/9(土)の予選はMirrativ、5/10(日)の決勝大会はYouTube、各プラットフォームの
みかん坊やチャンネルにて配信されます
(YouTube)
https://www.youtube.com/channel/UCQ5_VaRyKndaw4m2gwpdnBA
(Mirrativ)
https://www.mirrativ.com/user/304045
經過初始排位賽與金字塔積分賽長跑後，總積分排名前10的選手還將在週日參加最強天王爭霸賽，決出本賽季的個人賽總冠軍。脫穎而出的10名將按照下圖所示的對陣形勢進行捉對廝殺，其中積分排名前兩位的Auk和Higher可以直接晉級準決賽，靜候對手的到來。個人賽總決賽同樣為單敗淘汰制，除了兩場準決賽和最後的決賽為BO5外，其他場次均為BO3，比賽模式為不BAN卡的一般1V1對決，選手們將一路過關斬將、爭奪亞洲最強天王的頭銜！