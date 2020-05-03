■参加方法

・5月9日(土) 13:05にクラロワ公式アカウントから大会名とパスワードが公開されます



・5月9日(土) 14:00に一斉に大会が開催されます



・最大参加人数は8000名です



・先着順になります



■予選ルール

プライベート大会機能を採用します



・プレイヤー数 : 1000人



・準備期間 : 60分



※時間内にプライベート大会へ入室されなかった場合は失格となります



対戦期間 : 60分



・ゲームモード : 通常バトル



・レベル上限 : 9



・敗北数上限 : 4敗



・各大会上位1名のプレイヤーは決勝大会へ進出できる



※出場を辞退した場合は繰り下げます



■決勝大会ルール

・フレンドバトル機能を採用します



・8名の対戦組み合わせはくじ引きで決めます



・全ての対戦はBo3で行います



・デッキ登録制で、各選手はトーナメントの各試合前に4つのデッキを登録します



・4つのデッキに使用できるカードはそれぞれ1回のみです

・4デッキ×8枚の32枚のカードを使用してください

・ゲーム間のデッキ選択タイムは1分とします

・トーナメントで勝ち進むごとにデッキの登録内容を変更することは可能です

・デッキの登録内容変更タイムは5分とします

・3位決定戦は行いません







■配信



5/9(土)の予選はMirrativ、5/10(日)の決勝大会はYouTube、各プラットフォームの

みかん坊やチャンネルにて配信されます



(YouTube)

https://www.youtube.com/channel/UCQ5_VaRyKndaw4m2gwpdnBA



(Mirrativ)

https://www.mirrativ.com/user/304045