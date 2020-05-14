フェアプレイ実現に向けた取り組み(再掲)
最后一搏资格赛将在各大直播平台的官方直播间进行转播，今晚将进行第一轮32进16的争夺，所有32名选手全部都会亮相，一共将进行16场比赛，可谓是酣畅淋漓、鏖战整夜。挠挠、单王、门神三位解说将为大家带来本场比赛的精彩直播评述，与你一起见证紧张激烈的门票大战。部分平台直播间还为大家准备了奖励丰厚的弹幕抽奖，积极参与就有机会赢取皇室令牌以及巨人手办。
具体的な取り組み
ゲームにおけるサードパーティ製ソフトウェア使用の取り締まり
アカウント共有や不正購入の監視
ランキングにおける公平性のチェック
大きな大会に出場するアカウントの調査
現在は、アカウント共有、そしてSupercell公式ではないウェブサイトを使用して不正にエメラルドを購入したアカウントに対する取締まりに重点を置いています。
今年的CRL全球总决赛将在12月3日至5日盛大举办，全年表现最出色的32名选手将争夺超过100万美元的总奖金以及世界冠军这一巅峰荣誉。8个赛季的月赛结束后，总积分前24名已经直通到全球总决赛，中国选手嗨尔和力量哥都位列其中。今明两天的最后一搏资格赛将决出最后8 张通往全球总决赛的门票，事关奖金与荣耀，必将激励所有选手全力以赴、最后一搏！
由于没有中国选手的参赛，最后一搏资格赛大家可以放平心态，专注于选手的操作和细节，一起享受最纯粹的电竞。谁能搭上全球总决赛的末班车？今晚10点，我们不见不散啦！
アカウント共有はSupercellの利用規約違反であり、ご利用を停止させていただく場合もございます
今後はアカウント共有を行ってアカウントを「強化」していると判断されたあらゆるプレイヤーが、アカウントの利用停止などの処分を受けることになります。無期限のアカウント利用停止に科せられる場合もあります。
Supercellでは、プレイヤー間で譲渡されたアカウントの安全性を保証できません。 そのようなアカウントはご利用を停止させていただく場合もございますので、予めご了承ください。
Supercellの承認を受けていないエメラルドの売買
ゲーム内通貨を提供しているサードパーティーのウェブサイトは多数存在しますが、安全なものはひとつもありません。これらのウェブサイトはSupercellとは全く無関係です。多くの場合、違法行為に加担しているか、違法行為による援助を受けています。
アカウント共有や不正購入を行った場合は、対象のゲーム内通貨の取り消しおよびアカウントの無期限利用停止処分に科せられる可能性があります。