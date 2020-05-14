今後はアカウント共有を行ってアカウントを「強化」していると判断されたあらゆるプレイヤーが、アカウントの利用停止などの処分を受けることになります。無期限のアカウント利用停止に科せられる場合もあります。

Supercellでは、プレイヤー間で譲渡されたアカウントの安全性を保証できません。 そのようなアカウントはご利用を停止させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

