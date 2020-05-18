Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2020 オンライン形式での大会開催決定・エントリー開始！
高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2020（読み：コカ･コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウ）』が、今年度においてはオンライン形式にて開催されます！
本日5月18日(月)から大会公式サイト（URL：https://stage0.jp/）にて出場チームのエントリーを開始し、8月にブロック代表決定戦＜ブロックごとの決勝戦は、8月29日(土)・30日(日)＞を行い、9月22日(火)に各ブロックを勝ち抜いたチーム同士で行う決勝大会にて、今大会の王者を決定します。
高校生の皆様のエントリーお待ちしております！
(参加を検討いただく高校生の皆さま、関係者の皆さまへ)
新型感染症の拡大を受けて、大会実行委員会ではご参加いただく高校生の皆さまや保護者の皆さま、大会運営スタッフなど全ての方々の安全を最優先に考慮し、感染拡大状況および政府その他関係各所からの要請等も注視しながら、最善の開催方法を検討してまいりました。開催情報の発表までに時間を要したことをお詫び申し上げます。
この度、遠隔でも対戦できるeスポーツの特長を活かし、オンライン形式で今大会を開催する運びとなりました。今だからこそ、eスポーツという文化で繋がり、チームメイトと共に戦い認め合うことで活躍し成長できる舞台を、全国の高校生の皆さまにご提供したいと考えております。なお、今後開催に関して変更等が生じる場合は、大会公式ウェブサイトおよび公式Twitterでお知らせいたしますので、随時ご確認いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
今だからこそeスポーツで繋がろう。国内最大級の高校eスポーツの祭「STAGE:0」が今年も始まる。
『STAGE:0 (ステージゼロ)』は、eスポーツ競技の発展と、世界で活躍する日本人選手の輩出を目指し立ち上げた国内最大級の高校対抗eスポーツ大会です。第1回大会となる昨年は、全国の高校1,475校から全1,780チーム・4,716名が大会に参加し、配信視聴者数は約136万人に達しました。
オンライン形式での開催となる本年は、できるだけ多くの高校生の皆さまにご参加いただけるようエントリー期間を約2ヶ月間とし、豪華アンバサダーたちが大会を盛り上げる配信コンテンツなどオンライン形式ならではの大会企画を準備しています。
また、本年もテレビ東京系列にて「STAGE:0」特別番組を放送いたします。この時代に、eスポーツの舞台で闘志を燃やす全国の高校生たちの姿を取り上げます。
今こそeスポーツという文化で繋がり、チームメイトと共に戦い認め合うことで活躍し成長できる舞台を、全国の高校生の皆さまに提供してまいります。ぜひご期待ください。
5月18日(月)より大会公式WEBサイトにて、出場チームのエントリー受付を開始！
5月18日(月)から7月13日(金)17時まで、大会公式WEBサイトにて出場チームのエントリーを受付(※)いたします。同サイトでは、大会・試合に関する情報やコンテンツを随時更新するほか、大会公式Twitterでも最新情報をご案内します。
※応募状況によって受付期間などの変更の可能性あり
■『STAGE:0 大会公式WEBサイト』
https://stage0.jp/
■『STAGE:0 大会公式Twitter』
https://twitter.com/stage0_jp
＜参加対象者＞
•日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生・通信高校生であること。
•生年月日が2002年4月2日～2005年4月1日であること。
•同一の学校のチームで参加すること。
＜大会スケジュール＞
オンライン予選大会を勝ち抜いたチームはオフライン予選大会（ブロック代表決定戦）に進出できます。
北海道ブロック：北海道
東北ブロック：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、新潟県、山梨県
中部ブロック：富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
関西ブロック：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、 香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県
＜大会スケジュール＞
以下、ブロック代表決定戦を勝ち抜いたチームは、決勝大会に進出できます。
*クラッシュ・ロワイヤル：決勝大会進出チームの決定方法について
ROUND1の上位16チームがROUND2に進出、ROUND2の上位2チームが決勝戦進出、決勝戦の上位1チームが決勝大会に進出。
北海道ブロック
ROUND1：8月2日(日)
ROUND2：8月16日(日)
決勝戦：8月29日(土)
東北ブロック
ROUND1：8月2日(日)
ROUND2：8月16日(日)
決勝戦：8月29日(日)
関東ブロック(①・②)※
ROUND1：8月15日(土)
ROUND2：8月16日(日)
決勝戦：8月30日(日)
中部ブロック
ROUND1：8月2日(日)
ROUND2：8月16日(日)
決勝戦：8月29日(土)
関西ブロック
ROUND1：8月9日(日)
ROUND2：8月16日(日)
決勝戦：8月29日(土)
中国・四国ブロック
ROUND1：8月9日(日)
ROUND2：8月16日(日)
決勝戦：8月30日(日)
九州・沖縄ブロック
ROUND1：8月9日(日)
ROUND2：8月16日(日)
決勝戦：8月30日(日)
※関東ブロックは上位2チームが進出(①・②の2ブロックに分けて進行)
＜決勝大会＞
全8チーム：9月22日(火)
昨年に引き続き、今年もクラロワが競技タイトルの一つに選ばれました!!
今年の大会優勝者には「クラロワリーグ イースト」に出場する日本のプロ選手とのエキシヒジョンマッチ対戦権が与えられます！
※現在調整中のため変更の可能性があります。
經過首日單敗淘汰的激烈爭鬥，32位選手剩下16位選手，每個人今天只要再贏一場就能拿到全球總決賽門票！因此每場對決都攸關晉級，究竟首日有精采表現的Pompeyo、RAD、Schwarzen、DarkAngel等選手能延續火熱手感，讓門票到手嗎？鎖定中文賽事頻道，答案即將揭曉！