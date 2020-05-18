今だからこそeスポーツで繋がろう。国内最大級の高校eスポーツの祭「STAGE:0」が今年も始まる。

『STAGE:0 (ステージゼロ)』は、eスポーツ競技の発展と、世界で活躍する日本人選手の輩出を目指し立ち上げた国内最大級の高校対抗eスポーツ大会です。第1回大会となる昨年は、全国の高校1,475校から全1,780チーム・4,716名が大会に参加し、配信視聴者数は約136万人に達しました。



オンライン形式での開催となる本年は、できるだけ多くの高校生の皆さまにご参加いただけるようエントリー期間を約2ヶ月間とし、豪華アンバサダーたちが大会を盛り上げる配信コンテンツなどオンライン形式ならではの大会企画を準備しています。



また、本年もテレビ東京系列にて「STAGE:0」特別番組を放送いたします。この時代に、eスポーツの舞台で闘志を燃やす全国の高校生たちの姿を取り上げます。



今こそeスポーツという文化で繋がり、チームメイトと共に戦い認め合うことで活躍し成長できる舞台を、全国の高校生の皆さまに提供してまいります。ぜひご期待ください。





