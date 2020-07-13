この秋、クラロワリーグ イーストのアリーナで再びスタープレイヤー達が激突する！





2020 クラロワリーグ イーストの新たなシーズンが8月15日から始まります！オフシーズンにリフレッシュしたFAV gaming、KIX Team、Nova Esports、PONOS、Talon、Team Timing、TTG、W.EDGMがパワーアップして帰ってきます！







そしてなんと・・・ファン待望の2v2が復活！



