クラロワリーグ イースト 新シーズンが8月15日に開幕！！
この秋、クラロワリーグ イーストのアリーナで再びスタープレイヤー達が激突する！
2020 クラロワリーグ イーストの新たなシーズンが8月15日から始まります！オフシーズンにリフレッシュしたFAV gaming、KIX Team、Nova Esports、PONOS、Talon、Team Timing、TTG、W.EDGMがパワーアップして帰ってきます！
そしてなんと・・・ファン待望の2v2が復活！
クラロワリーグ イーストは、2020年にクラロワリーグ チャイナとクラロワリーグ アジアの2つの地域リーグが統合して誕生しました。中国、日本、韓国、東南アジアのトップスターが一堂に会し、栄光を目指して戦い、すべてのeスポーツファンのための饗宴をお届けします。
4月・5月に行われていたクラロワリーグ イースト スペシャルシーズンでは、日本のFAV gamingが優勝。3ヶ月間のオフシーズンを経て、興奮と壮大な戦いに満ちた新シーズンの幕が開きます。
2022 CRL 월드 파이널로 향하는 길고 험난한 여정이 시작되었습니다.
첫 번째 골드 티켓은 버나드 총 컵에서 우승한 브라질 국적의 Samuel Bassotto 선수에게 돌아갔으며 두 번째 골드 티켓을 획득할 수 있는 Queso Cup : 골든 에디션이 오는 4월 11일(월)부터 시작됩니다.
- Queso Cup은 누구나 참여할 수 있습니다.
- Queso Cup은 총 3개 라운드로 진행됩니다.
- 총상금 $50,000와 골드 티켓이 주어집니다
2라운드
2라운드는 4월 23일(토), 24일(일)에 진행되며 1라운드를 통과한 128명의 선수들이 3라운드인 그랜드 파이널 진출권 16개를 두고 양일간 치열한 전투를 펼치게 됩니다.
2라운드 경기부터 여러분이 좋아하는 크리에이터 채널에서 생중계로 만나보실 수 있습니다!