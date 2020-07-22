No Tilt世界選手権

No Tilt 20勝チャレンジで20勝を達成したプレイヤーはNo Tilt世界選手権に出場することができます。

いくつかのグループに分かれて予選を行い、最終的にベストクラロワプレイヤーを決める大会です。

参加権を獲得したプレイヤーには、No Tilt 20勝チャレンジ終了後、大会までの流れをゲーム内受信箱を通じてご連絡いたします。