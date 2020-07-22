2020年7月22日
Blog – Clash Royale
No Tilt 20勝チャレンジ！
20勝を達成して莫大なゲーム内報酬、そしてNo Tilt世界選手権への出場権を獲得しよう！
No Tilt世界選手権のボーナス総額はなんと$50,000!
参加方法
No Tilt 20勝チャレンジは今週スタートします！
スタート: 7/23(木) 日本時間 17:00
終了: 7/27(月) 日本時間 17:00
ゲーム内イベントタブから参加できます！
・全プレイヤーには3回の無料エントリーの機会が与えられます
・3敗した時点で終了です
・10エメラルドを消費することで再度チャレンジすることができます
・クラロワパスを手に入れているプレイヤーは無料で何回でもエントリーできます
・新たにエントリーするたびに戦績はリセットされます
No Tilt世界選手権
No Tilt 20勝チャレンジで20勝を達成したプレイヤーはNo Tilt世界選手権に出場することができます。
いくつかのグループに分かれて予選を行い、最終的にベストクラロワプレイヤーを決める大会です。
参加権を獲得したプレイヤーには、No Tilt 20勝チャレンジ終了後、大会までの流れをゲーム内受信箱を通じてご連絡いたします。